Pre rekonštrukčné práce bude Spišský hrad v pondelok krátkodobo zatvorený

Projekt si vyžiada šesť miliónov eur vrátane DPH, ukončené by mali byť v horizonte dvoch rokov.
Spišský hrad
Spišský hrad bude dočasne zatvorený, a to v pondelok 22. septembra v čase od 14:00 do 18:00. Vrtuľník tam bude navážať stavebný materiál. Informovalo o tom Slovenské národné múzeum – Múzeum Spiša na sociálnej sieti. Upozornilo, že uvedený čas môže byť orientačný a môže sa zmeniť v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok.

Ministerstvo kultúry SR ešte v úvode septembra informovalo, že na Spišskom hrade pokračujú rekonštrukčné práce na Románskom paláci. Ten bol v havarijnom stave a podľa rezortu hrozilo jeho zrútenie. Zhotoviteľ začal s prácami v úvode leta. „Realizované opatrenia majú zásadný význam pre záchranu objektu, ktorý je kľúčovým prvkom celého hradného areálu a zároveň pre ochranu samotného Spišského hradu pred hrozbou vypadnutia zo zoznamu Unesco. Ak by Románsky palác spadol, Slovensko by o tento štatút nepochybne prišlo,“ poznamenal rezort.

Najakútnejšie havarijné časti sa už podľa ministerstva podarilo opraviť, hotový a zrekonštruovaný je už aj vstupný portál. V ďalších prácach sa pokračuje, pripravujú tiež sanáciu nosných pilierov klenieb. Projekt si vyžiada šesť miliónov eur vrátane DPH, ukončené by mali byť v horizonte dvoch rokov.

Spišský hrad je jedným z najrozsiahlejších stredovekých hradov Európy, vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Od roku 1993 je zapísaný v Zozname svetového dedičstva Unesco. Románsky palác patrí medzi jeho najhodnotnejšie stavby.

