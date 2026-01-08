Banskobystrický kraj získal peniaze na obnovu Ebeczkého kúrie, zachráni tak významnú kultúrnu pamiatku – FOTO

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) uspel s projektom na obnovu Ebeczkého kúrie v Hajnáčke v okrese Rimavská Sobota, z ktorej chce vytvoriť moderné návštevnícke centrum, ktoré bude slúžiť ako vstupná brána pre turistov do Geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád. Na jej komplexnú rekonštrukciu sa mu podarilo získať nenávratný finančný príspevok.
Záchrana kultúrnej pamiatky
„Obnovou Ebeczkého kúrie v Hajnáčke zachraňujeme národnú kultúrnu pamiatku a zároveň vytvárame moderné návštevnícke centrum, ktoré bude prvým kontaktom pre návštevníkov s geoparkom. Ide o strategickú investíciu, ktorá prepája ochranu dedičstva, rozvoj regiónu a cezhraničnú spoluprácu,” zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Rekordný bratislavský Silvestrovský beh cez mosty s vyše 2000 účastníkmi, víťazný hetrik Lucie Pelikánovej a Martina Rusinu
Obnova kúrie sa bude realizovať v rámci programu cezhraničnej maďarsko – slovenskej spolupráce Interreg HUSK. Ide o jeden z viacerých cezhraničných projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu v geoparku, ktorý sa rozprestiera ako na slovenskej, tak aj na maďarskej strane.
Predseda BBSK Lunter spolu s ďalšími siedmimi partnermi v areáli historického šľachtického sídla slávnostne podpísali Partnerskú dohodu, ktorá zastrešuje všetky projekty a je súčasťou zmluvy o Nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 3,9 milióna eur. Na obnovu Ebeczkého kúrie, ako na nosný investičný zámer, pôjdu z tejto sumy 2 milióny eur.
Výnimočné územie
Ako uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Geopark Novohrad-Nógrád je výnimočné územie s obrovským potenciálom, ktoré si zaslúži kvalitnú infraštruktúru a dôstojnú prezentáciu. Ide o jediný UNESCO geopark na Slovensku. Návštevníci tu nájdu významné prírodné oblasti, sopečnú krajinu s unikátnou geológiou, ako aj historické lokality regiónu Novohradu – Hrad Šomoška či Fiľakovský hrad.
Kaštieľ v Toporci sa po desaťročiach chátrania vracia k svojej historickej podobe, obnovujú ho miestni nadšenci
„Pre slovenskú časť cezhraničného geoparku Novohrad-Nógrád dnes štartuje nová epocha, v ktorej sa prihraničné územie nášho regiónu jednoznačne zadefinuje ako územie s vysokým potenciálom rozvoja cestovného ruchu. Tým, že sa župa podujala na podanie a koordináciu tohto významného projektu, sme pristúpili k aktuálne jedinej možnej forme ďalšieho rozvoja UNESCO-m uznávaného územia, ktoré sa na našej strane hraníc konečne dožije výstavby prvého návštevníckeho centra,“ uviedol predseda Záujmového združenia p.o. Geopark Novohrad-Nógrád Attila Agócs.
Rekonštrukcia
Po vybudovaní návštevníckeho centra sa počíta so zvýšeným záujmom o túto destináciu o približne 6-tisíc turistov ročne. Ebeczkého kúriu, vidiecke šľachtické sídlo z 19. storočia, kúpil samosprávny kraj v roku 2024 spolu s dvomi priľahlými hospodárskymi budovami a historickou záhradou. Objekt bol dlhodobo nevyužívaný a jednotlivé budovy sú v zlom technickom stave.
Do kaštieľa v Budmericiach zateká, v objekte prebiehajú nutné opravy a revitalizovať sa bude aj park
Rekonštrukcia kúrie by mohla začať v lete tohto roka, a po jej obnove vznikne v priestoroch návštevnícke centrum, v ktorom si budú môcť turisti zakúpiť tematické predmety vrátane regionálnych produktov, pozrieť si interaktívne expozície zamerané na prírodné a kultúrne hodnoty ako aj historické oblasti geoparku. Pripravené budú aj aktivity pre deti.
Ďalšie tri projekty
Súčasťou centra bude taktiež enviro-učebňa a prednášková miestnosť a v exteriéri sa vybuduje učebňa so sadom. Na budúcej prevádzke kúrie budú participovať všetci strategickí partneri a budú vytvárať cezhraničné manažérske štruktúry geoparku, ktoré dnes chýbajú. Obnova hospodárskych budov aj zostávajúceho exteriéru nie je súčasťou aktuálneho projektu.
Šimkovičovej ministerstvo reaguje na tvrdenia Milanovej o Budmerickom kaštieli, považuje ich za pokrytecké
Do budúcnosti sa však na vonkajšom priestranstve plánuje vybudovanie zelených parkovacích plôch pre autá aj bicykle, zázemia pre workshopy, aj zážitkové miesto na táborenie pre školy v prírode a voľnočasové organizácie pre deti a mládež. Pre budovy sa bude hľadať vhodné využitie.
Spolu s obnovou Ebeczkého kúrie sa budú v rámci INTEREG HUSK realizovať ďalšie tri infraštruktúrne projekty. V Šiatorskej Bukovinke plánuje obec zvýšiť bezpečnosť atraktívnosti hradného areálu stabilizáciou hradného múru hradu Šomoška a zlepšiť stav mostíkov náučného chodníka.
Zvýšenie turistickej atraktivity
V maďarskej časti geoparku Múzeum Dornyay Bélu zatraktívni expozície banského múzea v Salgótarjáne interaktívnymi prvkami, zrekonštruuje vonkajšie výstavné priestory, zlepší turistické využiteľnosti vystavených banských dopravných prostriedkov a strojov a vytvorí tematické ihrisko.
Kaštieľ v Toporci: Zveľaďovali ho šesť storočí, stačilo pár desaťročí minulého režimu a ostali by po ňom len trosky - ROZHOVOR
„Naším cieľom je zvýšiť turistickú atraktivitu globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád zlepšením zážitku pre návštevníkov. Kľúčom k úspechu projektu je cezhraničná odborná spolupráca, vďaka ktorej spoločne so slovenskými a maďarskými partnermi vytvárame jednotnú a konkurencieschopnú destináciu. Touto spoluprácou nielen chránime naše prírodné dedičstvo, ale dlhodobo prispejeme aj k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju regiónu,” uviedla riaditeľka Národného parku Bükk Rónay Kálmánné.
Budovanie cyklotrás
Riaditeľstvo Národného parku Bükk pripravuje interaktívne cestovanie časom vďaka obnove Chránenej paleontologickej lokality Ipolytarnóc (HU), kde geologickú minulosť oživí 4D technológia, simulátor zemetrasenia a pôsobivé prezentácie sopiek.
Ďalšie projekty, na ktorých budú okrem BBSK participovať aj OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, Združenie turistov Zöld Út Természetjárók Egyesülete, Štátna ochrana prírody SR – CHKO Cerova vrchovina a Župná agentúra pre rozvoj župy Nógrád zahŕňajú okrem iného vybudovanie siete značených cyklotrás, ktoré prepoja hlavné atrakcie geoparku, údržbu turistických chodníkov, zriadenie nových odpočívadiel, vybudovanie parkovacích miest pre karavany, nabíjacie stanice pre elektrické bicykle a branding geoparku vrátane vytvorenia novej značky a vizuálnych prvkov.