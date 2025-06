Raši aj Remišová kritizujú Migaľa, namiesto útočenia má so samosprávami rokovať

Bývalí šéfovia rezortu investícií Richard Raši (Hlas-SD) a Veronika Remišová (Za ľudí) sa vzácne zhodli, a to v kritike svojho nástupcu, aktuálneho ministra investícií Samuela Migaľa.

„Pán minister Migaľ po 100 dňoch vo funkcii dokazuje, že sa v téme regiónov stále nezorientoval tak, ako by bolo potrebné. Namiesto toho, aby so samosprávami zodpovedne a otvorene rokoval za jedným stolom, atakuje ich a posiela im neadekvátne a priam neslušné odkazy cez médiá,“ reagoval na pondelkovú tlačovú besedu ministra jeho predchodca Raši.

Regióny mohli pripomienkovať výzvy

Poukazuje na to, že samosprávy majú od roku 2022 do dnešného dňa výpadok príjmov až 1,3 miliardy eur. Samosprávy s financiami z eurofondov, ktoré im boli sľúbené, počítali a podľa Rašiho je zarážajúce, že im ich chce minister zobrať. „Na rozdiel od pána Migaľa, my v strane Hlas-SD považujeme samosprávy za partnera, s ktorým sme mali pravidelné rokovania na špeciálnej rade vlády a každý týždeň aj výjazdy do regiónov, kde sme priamo na mieste riešili všetky otázky rozvoja našich regiónov,“ prízvukoval predseda parlamentu Raši.

Podľa neho si Migaľ stále nevšimol, že každú eurofondovú výzvu pred jej vyhlásením posielali priamo do regiónov na pripomienkovanie, čo bol ďalší prejav otvoreného vzťahu a najmä úcty a vzájomnej dôvery.

Obviňovanie všetkých naokolo

Podľa predsedníčky strany Za ľudí a bývalej ministerky investícií Veroniky Remišovej Migaľ doteraz nepredložil žiadny zákon, novú výzvu ani nástroj, ktorý by systémovo zjednodušil čerpanie eurofondov.

„Namiesto reálnych opatrení organizuje tlačové besedy, na ktorých obviňuje všetkých naokolo – od miest a obcí po županov a dokonca vlastných kolegov z vlády. Dnešná tlačová konferencia ministra Migaľa len potvrdzuje, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pod jeho vedením stráca dôveru, kompetenciu a kontakt s realitou regiónov. Namiesto toho, aby ministerstvo napĺňalo svoju úlohu – byť partnerom a odbornou oporou pre samosprávy – voči nim útočí, vytvára konflikty a prenáša zodpovednosť za vlastné zlyhania,“ zhodnotila.

Urážlivá a nepravdivá kritika

Zásadné znepokojenie vyvolalo rozhodnutie vlády o zmrazení 200 miliónov eur z eurofondov určených pre samosprávy, a to bez predchádzajúcej diskusie, napriek verejným prísľubom, že k takémuto kroku nedôjde.

Samosprávy dnes podľa Remišovej oprávnene poukazujú na to, že len 24 hodín po tom, čo im boli na najvyššej úrovni garantované alokácie na konkrétne projekty v oblasti dopravy, školstva, energetiky či klímy, vláda svoj postoj otočila. Migaľova kritika, že mestá a obce „nemakajú“, je nielen urážlivá, ale predovšetkým nepravdivá, hovorí exministerka. „Práve štátne inštitúcie, vrátane MIRRI, dlhodobo brzdia prípravu projektov zložitými procesmi, opakovanými zmenami výziev, zdržaním pri vyhodnocovaní a schvaľovaní žiadostí,“ povedala.

Menej plakať a viac makať

O tom, kto je v skutočnosti zodpovedný za zdržania, vypovedajú podľa jej slov čísla – reálne čerpanie z Programu Slovensko k 31. mája 2025 je len 8,3 percenta, pričom mesačný nárast je nedostatočný. „Samosprávy dnes jasne deklarujú, že majú pripravené projektové zámery kryté vo výške 90 percent alokácie,“ dodala Remišová.

Minister Samuel Migaľ v pondelok vyzval samosprávy, aby menej plakali a viac makali. Reagoval tým na kritiku zo strany Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a jeho predsedu Jozefa Božika. Ten podľa Migaľa rozohral „štvavú kampaň“, ku ktorej sa pridali aj Únia miest Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8. Migaľa kritizujú za to, že nedodržal sľub, ktorý dal samosprávam a zmrazil im 200 miliónov z eurofondov.