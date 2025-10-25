Raketový útok na Kyjev spôsobil požiare a poškodil budovy vo viacerých okresoch, zranilo sa najmenej osem ľudí

Rusko v sobotu zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev raketami a dronmi. Ako informovali kyjevské úrady, útoky poškodili budovy a domy vo viacerých okresoch a zranilo sa najmenej osem ľudí.
Potvrdili zranených a požiare
„Výbuchy v hlavnom meste. Mesto je pod balistickým útokom,“ uviedol na sociálnej sieti starosta Kyjeva Vitalij Kličko. „V hlavnom meste je momentálne osem zranených,“ uviedol v samostatnom príspevku a dodal, že traja z nich boli hospitalizovaní.
Kličko informoval, že v nebytových budovách v Desňanskom a Darnyckom okrese sú rozsiahle požiare. Tymur Tkačenko, vedúci mestskej vojenskej správy, uviedol, že k škodám došlo aj v Dniprovskom okrese. Hlásil bližšie nešpecifikovaný počet zranených.
K útoku došlo v čase, keď západní spojenci Kyjeva stupňujú tlak na Rusko, keďže vojna vstupuje do svojej štvrtej zimy.
Spojenci posilňujú podporu Ukrajine
Britský premiér Keir Starmer v piatok vyzval spojencov, aby posilnili kyjevské raketové kapacity dlhého doletu. Stalo sa tak deň po tom, čo lídri EÚ podnikli kroky smerom k financovaniu ukrajinskej obrany na ďalšie dva roky.
Spojené štáty a Európska únia tento týždeň oznámili aj nové sankcie voči ruským energetickým spoločnostiam, ktorých cieľom je ochromiť ich vojnové hospodárstvo.