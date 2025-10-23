Bavorský premiér: EÚ musí tlačiť na Kyjev, aby zastavil odchod mladých Ukrajincov do Nemecka

Už v auguste Markus Söder podporoval zníženie sociálnych dávok pre niektorých ukrajinských utečencov, ktorí v súčasnosti v Nemecku dostávajú príspevky.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Rusko, Ukrajina, vojna, útok, utečenci
Ukrajinskí vojaci v zákopoch Foto: archívne, SITA/AP
Šéf Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU) Markus Söder, ktorý je členom koalície kancelára Friedricha Merza, vyzval v utorok Európsku úniu, aby vyvíjala tlak na Kyjev s cieľom zabrániť mladým mužom opúšťať Ukrajinu a prichádzať do Nemecka.

„Musíme vážne kontrolovať a znižovať rastúci prílev mladých mužov prichádzajúcich z Ukrajiny,“ uviedol Söder v nemeckom denníku Bild a dodal: „EÚ a Berlín musia tlačiť na Ukrajinu, aby zmenila uvoľnené pravidlá odchodu.“

Po rozhodnutí Kyjeva zmierniť výnimočný stav a povoliť mladým dospelým mužom opustiť krajinu sa dramaticky zvýšil počet Ukrajincov hľadajúcich útočisko v Nemecku.

„Nepomáha nikomu, keď čoraz viac mladých Ukrajincov prichádza do Nemecka namiesto toho, aby bránili svoju vlasť,“ zdôraznil líder CSU a dodal, že Ukrajina potrebuje „ukrajinských vojakov na obranu svojej krajiny“.

Už v auguste Söder podporoval zníženie sociálnych dávok pre niektorých ukrajinských utečencov, ktorí v súčasnosti v Nemecku dostávajú príspevky.

