Ukrajina repatriovala telá tisíc padlých vojakov

Ukrajina repatriovala telá tisíc vojakov, ktorí zahynuli v boji proti ruskej invázii. Koordinačné centrum pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami poďakovalo Medzinárodnému výboru Červeného kríža za jeho úlohu pri repatriácii. Dodalo, že orgány činné v trestnom konaní čoskoro začnú proces identifikácie tiel ukrajinských obrancov.
Desiatky tisíc vojakov zahynuli na oboch stranách od začiatku ruskej invázie, hoci ani jedna strana pravidelne nezverejňuje údaje o vlastných stratách.
Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine
Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili na základe verejne dostupných údajov mená viac ako 135-tisíc zabitých ruských vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári tohto roka uviedol pre americké médiá, že Ukrajina stratila viac ako 46-tisíc vojakov a desiatky tisíc sú nezvestné.