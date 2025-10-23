Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok sľúbil pokračovanie dialógu po tom, čo jeho americký kolega Donald Trump odložil summit. Taktiež sľúbil drvivú reakciu, ak Ukrajina získa a použije americké rakety Tomahawk.
Zelenskyj zavítal na samit EÚ v Bruseli: Uvidíme, čo prinesú ďalšie dni, možno budeme mať Tomahawky
„Dialóg je vždy lepší ako konfrontácia alebo akékoľvek spory, a najmä vojna. Vždy sme podporovali pokračovanie dialógu. Ak by však bolo Rusko napadnuté americkými raketami Tomahawk, o čo sa Ukrajina usiluje, odpoveď by bola veľmi silná, ak nie drvivá,“ konštatoval Putin.