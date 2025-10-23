Orbán počas prejavu k štátnemu sviatku prirovnal Brusel k „hniezdu vreteníc“

Maďarský premiér Viktor Orbán vo svojom prejave, ktorý vo štvrtok popoludní predniesol v Budapešti, prirovnal Európsku úniu k „hniezdu vreteníc“ a k „okupačným silám“.
Maďarsko si vo štvrtok pripomína začiatok protisovietskeho povstania v roku 1956. Z dôvodu pripomenutiu si štátneho sviatku bola Orbánova účasť na zasadnutí Európskej rady odložená na neskorší čas.
Zelenskyj zavítal na samit EÚ v Bruseli. Informoval o situácii na Ukrajine a poďakoval za sankcie
To mu však nezabránilo poslať do Bruselu odkaz: „Nechajte nás na pokoji, nechajme žiť slobodne.“ Dodal, že s podporou Maďarska sa krajina dokázala ubrániť „bruselským utláčateľom“ a ochránila deti pred „neprirodzeným učením z hniezda bruselských vreteníc“.
Maďarský premiér sa len stručne dotkol vojny na Ukrajine a zopakoval svoj názor, že podpora EÚ voči Ukrajine predstavuje provojnovú politiku a že koalícia ochotných je provojnovou koalíciou. „Keby Brusel nerobil prekážky Donaldovi Trumpovi, bol by mier,“ vyhlásil podľa webu euronews.com.
EÚ schválila ďalšie sankcie voči Rusku, 19. balík podporilo aj Slovensko
Orbán tiež opätovne zdôraznil svoj nesúhlas s členstvom Ukrajiny v EÚ: „Chceme, aby Ukrajina mala vzťahy s EÚ. Partnerstvo áno; členstvo nie, to je to, čo požaduje maďarský národ.“