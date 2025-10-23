Orbán počas prejavu k štátnemu sviatku prirovnal Brusel k „hniezdu vreteníc“

Orbán tiež opätovne zdôraznil svoj nesúhlas s členstvom Ukrajiny v EÚ.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: SITA/AP
Maďarský premiér Viktor Orbán vo svojom prejave, ktorý vo štvrtok popoludní predniesol v Budapešti, prirovnal Európsku úniu k „hniezdu vreteníc“ a k „​​okupačným silám“.

Maďarsko si vo štvrtok pripomína začiatok protisovietskeho povstania v roku 1956. Z dôvodu pripomenutiu si štátneho sviatku bola Orbánova účasť na zasadnutí Európskej rady odložená na neskorší čas.

To mu však nezabránilo poslať do Bruselu odkaz: „Nechajte nás na pokoji, nechajme žiť slobodne.“ Dodal, že s podporou Maďarska sa krajina dokázala ubrániť „bruselským utláčateľom“ a ochránila deti pred „neprirodzeným učením z hniezda bruselských vreteníc“.

Maďarský premiér sa len stručne dotkol vojny na Ukrajine a zopakoval svoj názor, že podpora EÚ voči Ukrajine predstavuje provojnovú politiku a že koalícia ochotných je provojnovou koalíciou. „Keby Brusel nerobil prekážky Donaldovi Trumpovi, bol by mier,“ vyhlásil podľa webu euronews.com.

Orbán tiež opätovne zdôraznil svoj nesúhlas s členstvom Ukrajiny v EÚ: „Chceme, aby Ukrajina mala vzťahy s EÚ. Partnerstvo áno; členstvo nie, to je to, čo požaduje maďarský národ.“

