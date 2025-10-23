Zelenskyj zavítal na samit EÚ v Bruseli. Informoval o situácii na Ukrajine a poďakoval za sankcie

Samit môže priniesť prelomové rozhodnutia, vrátane plánu na použitie 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív na pomoc Kyjevu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Belgium EU Summit
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a predseda Európskej rady António Costa sa rozprávajú s médiami po príchode na samit EÚ v budove Európskej rady v Bruseli vo štvrtok 23. októbra 2025. Foto: SITA/AP
  • z Bruselu od vyslaného redaktora

V belgickom Bruseli sa vo štvrtok koná samit lídrov Európskej únie. Pod vedením predsedu Európskej rady Antónia Costu sa hlavy štátov a vlád stretli, aby prebrali viaceré kľúčové témy.

Prídu prelomové rozhodnutia?

Samit, na ktorý zavítal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, môže priniesť prelomové rozhodnutia, vrátane plánu na použitie 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív na pomoc Kyjevu.

Ako pre niektoré médiá vrátane agentúry SITA uviedol nemenovaný diplomat EÚ, Európska rada na úvod uskutočnila výmenu názorov s prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Prezident Zelenskyj informoval lídrov o najnovšej vlne ruských útokov na civilné ciele a ukrajinskú energetickú infraštruktúru, finančnej situácii svojej krajiny, ako aj o najnaliehavejších potrebách ukrajinských ozbrojených síl a stave nedávneho medzinárodného úsilia o dosiahnutie prímeria,“ uviedol diplomat.

Neochota Putina

Európski lídri sa zhodli na nedostatočnej ochote Ruska zapojiť sa do zmysluplných rozhovorov zameraných na dosiahnutie mieru a ukončenie vojny, ako aj na potrebe naďalej vyvíjať tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby si zasadol za rokovací stôl.

Zelenskyj podľa diplomata poďakoval európskym lídrom za čerstvé prijatie 19. balíka sankcií a za zabezpečenie toho, aby EÚ naďalej dlhodobo stála pri Ukrajine. Po tejto výmene postojov členovia Európskej rady pokračovali v diskusiách o Ukrajine, najmä o tom, ako čo najlepšie zabezpečiť finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 a 2027.

Po pracovnom obede boli na programe rokovaní ďalšie témy – obrana, konkurencieschopnosť a klíma.

