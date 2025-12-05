Putin pohrozil, že si Donbas zoberie silou, ak sa Ukrajinci nestiahnu. Zelenskyj túto požiadavku vždy odmietal

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok opäť varoval, že ruské vojská obsadia Donbas na východe Ukrajiny silou, ak ho Kyjev neodstúpi, pričom zopakoval, že niektoré návrhy v americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sú pre Kremeľ neprijateľné. Informoval o tom v piatok portál Euronews.
Putin, ktorý je na štátnej návšteve Indie, v rozhovore pre indickú televíziu uviedol, že americké návrhy prerokované na jeho stretnutí s americkými vyslancami boli založené na predchádzajúcich diskusiách medzi Ruskom a USA vrátane jeho stretnutia s Trumpom na Aljaške v auguste, ale obsahovali aj nové prvky.
Rusko splní ciele
Šéf Kremľa takisto povedal, že Rusko splní ciele, ktoré si stanovilo pred začiatkom invázie na Ukrajinu, a obsadí celú Doneckú a Luhanskú oblasť na východe krajiny. „Toto všetko sa zredukuje na jednu vec: Buď si tieto územia vezmeme späť silou, alebo sa ukrajinské jednotky nakoniec stiahnu,“ povedal Putin pre televíziu India Today.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj túto požiadavku vždy odmietal a ešte v auguste povedal, že opustenie Donbasu by Putinovi otvorilo dvere k „začatiu tretej vojny“ na Ukrajine.
Ukrajinci sa nevzdávajú
Rusko už v súčasnosti kontroluje väčšinu Donbasu (Doneckej a Luhanskej oblasti), ktorý v rozpore s medzinárodným právom spolu s dvoma južnými oblasťami anektovalo pred tromi rokmi.
Ukrajina však tvrdí, že jej jednotky si naďalej udržiavajú plnú kontrolu nad tými časťami krajiny, ktoré Kyjev stále ovláda.