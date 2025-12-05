Putin pohrozil, že si Donbas zoberie silou, ak sa Ukrajinci nestiahnu. Zelenskyj túto požiadavku vždy odmietal

Rusko podľa Putina splní ciele, ktoré si stanovilo pred vpádom na Ukrajinu v roku 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok opäť varoval, že ruské vojská obsadia Donbas na východe Ukrajiny silou, ak ho Kyjev neodstúpi, pričom zopakoval, že niektoré návrhy v americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sú pre Kremeľ neprijateľné. Informoval o tom v piatok portál Euronews.

Putin, ktorý je na štátnej návšteve Indie, v rozhovore pre indickú televíziu uviedol, že americké návrhy prerokované na jeho stretnutí s americkými vyslancami boli založené na predchádzajúcich diskusiách medzi Ruskom a USA vrátane jeho stretnutia s Trumpom na Aljaške v auguste, ale obsahovali aj nové prvky.

Rusko splní ciele

Šéf Kremľa takisto povedal, že Rusko splní ciele, ktoré si stanovilo pred začiatkom invázie na Ukrajinu, a obsadí celú Doneckú a Luhanskú oblasť na východe krajiny. „Toto všetko sa zredukuje na jednu vec: Buď si tieto územia vezmeme späť silou, alebo sa ukrajinské jednotky nakoniec stiahnu,“ povedal Putin pre televíziu India Today.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj túto požiadavku vždy odmietal a ešte v auguste povedal, že opustenie Donbasu by Putinovi otvorilo dvere k „začatiu tretej vojny“ na Ukrajine.

Ukrajinci sa nevzdávajú

Rusko už v súčasnosti kontroluje väčšinu Donbasu (Doneckej a Luhanskej oblasti), ktorý v rozpore s medzinárodným právom spolu s dvoma južnými oblasťami anektovalo pred tromi rokmi.

Ukrajina však tvrdí, že jej jednotky si naďalej udržiavajú plnú kontrolu nad tými časťami krajiny, ktoré Kyjev stále ovláda.

Russia Ukraine War
