Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení

Ruský vodca po vyhrážkach siahol pred utorkovou schôdzkou s americkým vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Ruský vodca Vladimir Putin. Ruská prezidentská tlačová služba via AP
Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko je „pripravené“ na vojnu, ak si ju Európa želá. Pred utorkovou schôdzkou s americkými vyslancami Putin Európu obvinil zo snahy sabotovať dohodu o ukrajinskom konflikte „Neplánujeme ísť do vojny s Európou, ale ak Európa chce a začne, sme pripravení hneď teraz,“ povedal Putin pred rokovaním s americkým vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.

Očakáva sa, že Witkoff a Kushner Putinovi predstavia novú verziu amerického plánu na ukončenie vojny, ktorý bol vypracovaný v posledných dňoch po tom, ako skoršia verzia vyvolala v Kyjeve a inde v Európe obavy, že robí Moskve príliš veľa ústupkov.

Ukrajinská delegácia by sa mohla stretnúť s Witkoffom a Kushnerom už v stredu, pravdepodobne v Bruseli, povedal agentúre AFP vysokopostavený predstaviteľ Kyjeva.

USA chcú „po stretnutí“ s Putinom „priamo podať správu nám“, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Írska. Akýkoľvek plán však musí skutočne ukončiť vojnu natrvalo a nielen viesť k prerušeniu ničivých bojov, ktoré sa začali ofenzívou Moskvy vo februári 2022, vyhlásil. „Našou spoločnou úlohou je ukončiť vojnu, nielen dosiahnuť prerušenie bojov,“ dodal Zelenskyj a poznamenal: „Je potrebný dôstojný mier.“

