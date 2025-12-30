Putin posielal novoročné pozdravy zahraničným lídrom, Fico a Orbán ich dostali ako jediní z Európskej únie

Na zozname príjemcov už tradične opäť chýbajú lídri Veľkej Británie, Francúzska, Španielska či Nemecka a ďalších krajín, ktoré Moskva označuje za nepriateľské.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
PREMIÉR SR: Prijal premiéra Maďarska Viktora Orbána
Zľava: Premiér Maďarska Viktor Orbán a premiér Slovenskej republiky Robert Fico počas stretnutia v priestoroch Úradu vlády SR pri príležitosti oficiálnej návštevy premiéra Maďarska Viktora Orbána na Slovensku. Bratislava, 21. január 2025. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Premiéri Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico sú jediní lídri štátov Európskej únie (EÚ), ktorým ruský prezident Vladimir Putin poslal tento rok vianočné a novoročné pozdravy. Ako informuje web Novinky.cz s odvolaním sa na zoznam, ktorý zverejnil Kremeľ, jediným ďalším európskym štátnikom, ktorý od Putina dostal novoročné prianie, je srbský prezident Aleksandar Vučić.

Ruský prezident tradične na konci decembra posiela zahraničným lídrom priania k Novému roku. Tento rok ich podľa Kremľa prijali aj pápež Lev XIV., čínsky prezident Si Ťin-pching a indický premiér Narendra Módi.

Bez väčšiny Európanov

Pozdravy smerovali aj tureckému prezidentovi Recepovi Erdoganovi, azerbajdžanskému prezidentovi Ilhamovi Alijevovi, arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinjanovi, bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi či kubánskemu politikovi Raúlovi Castrovi.

Na zozname príjemcov už tradične opäť chýbajú lídri Veľkej Británie, Francúzska, Španielska či Nemecka a ďalších krajín, ktoré Moskva označuje za nepriateľské. Do Nemecka smerovalo len prianie pre bývalého kancelára Gerharda Schrödera.

Zlepšenie vzťahov s USA

Ešte vlani Putin neposlal pozdrav ani prezidentovi Spojených štátov. Po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu však Moskva hovorí o zlepšení vzťahov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Putin americkému prezidentovi 25. decembra zaželal „krásne vianočné sviatky“ a teraz mu poslal aj novoročné prianie.

