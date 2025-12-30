Ide o klamstvo, hovorí Sybiha na margo údajného útoku na Putinovu rezidenciu

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha odmietol ruské obvinenia z údajného útoku na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa Kyjeva Moskva ani po takmer celom dni nepredložila žiadne dôveryhodné dôkazy.
„Ani ich nepredloží. Pretože neexistujú. K žiadnemu takému útoku nedošlo,“ uviedol Sybiha v oficiálnej reakcii, ktorú agentúre SITA poskytol ukrajinský rezort diplomacie.
Útok na rezidenciu Putina? Zelenskyj označil tvrdenia Rusov za lož, Lavrov hovorí o štátnom terorizme
Sybiha zároveň vyjadril znepokojenie nad vyhláseniami Spojených arabských emirátov, Indie a Pakistanu, ktoré reagovali na incident, ktorý sa podľa Ukrajiny nikdy nestal. Poukázal pritom na to, že tieto štáty nevydali žiadne oficiálne stanovisko po tom, čo 7. septembra 2025 ruská raketa zasiahla skutočnú budovu ukrajinskej vlády.
Sybiha pripomenul, že Rusko má dlhú históriu klamlivých vyhlásení a obviňovania iných z činov, ktoré samo plánuje alebo vykonáva. „Jeho slovám by sa nikdy nemalo slepo veriť,“ zdôraznil. Podľa neho neuvážené reakcie na nepodložené tvrdenia len posilňujú ruskú propagandu.
Rusko pri útoku na vládnu budovu v Kyjeve použilo balistickú strelu, podľa Mathernovej raketa nevybuchla úplne
Ukrajina preto vyzvala všetky štáty, aby konali zodpovedne a zdržali sa reakcií na neoverené obvinenia. Takýto prístup podľa Sybihu „podkopáva konštruktívny mierový proces, ktorý sa v poslednom období začal posúvať vpred“.