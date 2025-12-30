Ak sa Rusku podarí rozdeliť Západ, Ukrajine hrozí porážka, povedal poľský premiér

Poľský premiér Donald Tusk povedal, že ak sa Rusku podarí rozdeliť Západ, Ukrajine hrozí porážka. Podobne sa vyjadril aj poľský prezident Karol Nawrocki. Informuje o tom web TN.cz.
„Západ a Ukrajina túto konfrontáciu prehrajú, ak sa Rusku podarí nás rozdeliť a diktovať podmienky mieru,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Tusk. Vyjadril sa tak po víkendových rokovaniach medzi prezidentmi USA a Ukrajiny, ktorých súčasťou bol aj telefonát s európskymi lídrami.
„Vyhlásenie o účasti USA na bezpečnostných zárukách je úspech. Rozhovory však stále zďaleka nekončia,“ dodal Tusk. V podobnom duchu sa vyjadril aj Nawrocki.
„Dnešný rozhovor ukazuje, že všetky rozhodnutia týkajúce sa mieru a bezpečnosti v regióne musia prijať všetky zúčastnené strany spoločne. Odhodlanie americkej strany a jednota európskych štátov ponúkajú reálnu šancu ukončiť vojnu, ktorú začala Ruská federácia,“ napísal Nawrocki.
V ostatnom období pritom medzi európskymi krajinami a Spojenými štátmi rastie napätie. Dôvodom je nová americká bezpečnostná stratégia, ako aj výpady prezidenta USA Donalda Trumpa voči Európskej únii. Vo vzťahu k Rusku sa však viackrát vyjadril ústretovejšie.
Napríklad pôvodné znenie Trumpovho mierového plánu pre Ukrajinu do veľkej miery vychádzalo z ruských požiadaviek. Podľa hovorkyne Bieleho domu Trump naposledy telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom v pondelok. Rozhovor označila za pozitívny.