Putin podkopáva Trumpovo mierové úsilie

Práve keď sa americký prezident Donald Trump snažil posunúť rokovania o ukončení vojny na Ukrajine vpred, Kremeľ siahol po starých osvedčených taktikách. Moskva bez predloženia dôkazov tvrdí, že 91 ukrajinských dronov zaútočilo na rezidenciu ruského vodcu Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Informuje o tom web Kyiv Post.
Kyjev to poprel a obvinenie, ktoré vnieslo do mierových rokovaní novú nestabilitu, označil za „typickú ruskú lož“. Načasovanie zrejme nie je vôbec náhodné. Podľa ruských predstaviteľov Moskva využíva tento údajný incident na pritvrdenie svojej vyjednávacej pozície.
Záhada „91 dronov“
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha povedal, že Rusko má dlhú históriu klamlivých vyhlásení a že často obviňuje iných z činov, ktoré samo plánuje alebo vykonáva. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil údajný útok za pokus „zrútiť“ samotný mierový proces. Vyjadril sa tak v čase, keď Trump počas tlačovej konferencie na Floride po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského povedal, že dohodu o ukončení vojny možno uzavrieť „v priebehu niekoľkých týždňov“. Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker v utorok uviedol, že správy sú naďalej „nejasné“. Dodal, že ak je to pravda, takýto nezodpovedný čin by bol z diplomatického hľadiska „nevhodný“, najmä keď sa zdá, že strany sú už veľmi blízko k dohode.
Pohľad z „Trumpovho sveta“
Alexander Gray, ktorý počas Trumpovho prvého funkčného obdobia pôsobil ako šéf štábu Národnej bezpečnostnej rady, sa domnieva, že médiá nesprávne vykladajú vzťahy amerického prezidenta s Putinom. „Nemyslím si, že prezident nemá jasno v tom, kto je Putin a čo jeho režim predstavuje,“ povedal Gray.
Gray tvrdí, že Trump si zámerne pripravuje pôdu pre dohodu tým, že poukazuje na štrukturálne slabiny Ruska, teda na jeho vojenské, ekonomické aj demografické problémy. Gray povedal, že Trumpova ochota uvažovať o amerických bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je „mimoriadne štátnicky krok“, ktorý má prispieť k tomu, aby prípadná dohoda vydržala.
Podľa bývalého osobitného poradcu amerického ministerstva zahraničných vecí Paula Gobla Putin využíva známu taktiku „zdržiavať a postupovať“. Navonok naznačuje ochotu dohodnúť sa, aby upokojil Washington. Zároveň však umelo vyvoláva krízy, napríklad tvrdením o dronoch pri Valdaji.