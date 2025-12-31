Dôkaz o útoku? Kremeľ zverejnil video dronu zostreleného pri údajnom údere na Putinovu rezidenciu

Rusko incident nazvalo „štátnym terorizmom“ a „osobným útokom“ na Putina a avizovalo sprísnenie svojich pozícií v rokovaniach o vojne na Ukrajine.
Ruské ministerstvo obrany v stredu zverejnilo video údajne zostreleného dronu, ktorý podľa Moskvy vypustila Ukrajina na rezidenciu prezidentaVladimira Putina. Uverejnilo tiež video s mužom označeným za svedka, údajne obyvateľa neďalekej obce Roščino.

Starostlivo plánovaný útok

Na zverejnených nočných záberoch je vidieť poškodený dron ležiaci v snehu v zalesnenej oblasti. Podľa ruského ministerstva išlo o „cielený, starostlivo naplánovaný útok vykonaný v niekoľkých fázach“.

Moskva neuviedla, kde sa Putin v čase incidentu nachádzal. Tvrdí, že útok sa odohral v noci z 28. na 29. decembra pri jeho sídle v Novgorodskej oblasti, pričom presná poloha prezidentových rezidencií býva utajovaná. Ministerstvo dodalo, že útok sa začal 28. decembra okolo 19.00 h a išlo o „hromadné“ vypustenie dronov, no Putinov dom poškodený nebol.

Bol by to zázrak

Rusko incident nazvalo „štátnym terorizmom“ a „osobným útokom“ na Putina a avizovalo sprísnenie svojich pozícií v rokovaniach o vojne na Ukrajine. Kyjev tvrdí, že ide o výmysel s cieľom ovplyvniť prebiehajúce intenzívne rokovania o mierovom procese.

Pravdivosť informácií o údajnom útoku na Putinovu rezidenciu spochybňujú okrem ukrajinských predstaviteľov aj európski spojenci Kyjeva či analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorých by takýto útok bol možný len „zázrakom“.

