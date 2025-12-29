Zelenskyj a Trump sa dohodli na „silných“ bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nepotrvajú však navždy

Spojené štáty ponúkli Ukrajine „silné“bezpečnostné záruky na obdobie 15 rokov. Kyjev však žiada dlhší časový rámec. Ako referuje web United 24, povedal to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Nie je to navždy
„Včera sme sa spolu s prezidentom Spojených štátov dohodli, že Ukrajina dostane od USA silné bezpečnostné záruky. Nie je to navždy. Dokumenty rátajú s 15 rokmi s možnosťou predĺženia,“ povedal ukrajinský líder.
„Povedal som mu (Donaldovi Trumpovi), že naša vojna trvá už takmer 15 rokov. Preto by sme si veľmi želali, aby záruky platili dlhšie. Navrhol som zvážiť 30, 40 alebo 50 rokov. Bol by to historický krok prezidenta Trumpa. Prezident uviedol, že o tom pouvažuje,“ dodal Zelenskyj.
Debata o ďalších krokoch
Ukrajinský prezident tiež uviedol, že so šéfom Bieleho domu diskutoval o možných ďalších krokoch v prípade, že Rusko odmietne mierovú dohodu a bude pokračovať vo vojne proti Ukrajine.
Podľa neho majú Ukrajina a Spojené štáty jednotnú pozíciu, že vojnu treba ukončiť diplomatickou cestou, pričom tlak na Rusko musí pokračovať. Dodal, že ak sa Rusko rozhodne pokračovať vo vojne, Kyjev bude naďalej dostávať podporu zo strany Washingtonu aj európskych partnerov.