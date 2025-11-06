Putin nevie, čo sa presne deje. Podľa analytikov mu generáli o vojne klamú

Valerij Gerasimov vraj vykresľuje situáciu na bojisku výrazne ružovejšie, než aká v skutočnosti je.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Russia Putin
Vladimir Putin Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov pravdepodobne klame ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ako referuje web TV Nova s odvolaním sa na americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), situáciu na bojisku mu podľa analytikov vykresľuje výrazne ružovejšie, než aká v skutočnosti je.

Nepravdivé tvrdenia

„Gerasimov tvrdil, s najväčšou pravdepodobnosťou falošne, že ruské sily v Pokrovsku obkľúčili 5 500 ukrajinských vojakov a zablokovali skupinu 31 ukrajinských práporov blízko Myrnohradu,“ uvádzajú analytici v správe ISW. Gerasimov údajne ruskému vodcovi okrem iného tvrdil, že Rusko paralyzovalo značnú časť ukrajinskej zásobovacej línie.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Aj podľa ruských vojenských blogerov sú tvrdenia Gerasimova nepravdivé. „Ukrajinské sily často udržujú pozície v obciach, o ktorých ruské zdroje tvrdia, že už sú úplne obsadené,“ uviedol jeden z blogerov. Podľa neho je bojová situácia v Pokrovsku chaotická a určite nie rozhodnutá.

Gerasimov už raz bol prichytený pri klamstve

Gerasimov sa Putinovi chválil aj ďalšími vojenskými úspechmi, vrátane dobytia 70 % Vovčanska v Charkovskej oblasti a úplného dobytia Jampilu v Doneckej oblasti. ISW tvrdí, že nenašiel dôkazy, ktoré by potvrdzovali tvrdenia Gerasimova.

Gerasimov pritom v minulosti už bol prichytený pri klamstve. Tento rok na jar ruskému prezidentovi prezentoval úspešné obkľúčenie tisícov ukrajinských vojakov v Kurskej oblasti, no také niečo sa v skutočnosti nikdy nestalo.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War Daily Life
10 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Viac k osobe: Valerij GerasimovVladimir Putin
Firmy a inštitúcie: ISW Inštitút pre štúdium vojny
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk