Putin nevie, čo sa presne deje. Podľa analytikov mu generáli o vojne klamú

Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov pravdepodobne klame ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ako referuje web TV Nova s odvolaním sa na americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), situáciu na bojisku mu podľa analytikov vykresľuje výrazne ružovejšie, než aká v skutočnosti je.
Nepravdivé tvrdenia
„Gerasimov tvrdil, s najväčšou pravdepodobnosťou falošne, že ruské sily v Pokrovsku obkľúčili 5 500 ukrajinských vojakov a zablokovali skupinu 31 ukrajinských práporov blízko Myrnohradu,“ uvádzajú analytici v správe ISW. Gerasimov údajne ruskému vodcovi okrem iného tvrdil, že Rusko paralyzovalo značnú časť ukrajinskej zásobovacej línie.
Aj podľa ruských vojenských blogerov sú tvrdenia Gerasimova nepravdivé. „Ukrajinské sily často udržujú pozície v obciach, o ktorých ruské zdroje tvrdia, že už sú úplne obsadené,“ uviedol jeden z blogerov. Podľa neho je bojová situácia v Pokrovsku chaotická a určite nie rozhodnutá.
Gerasimov už raz bol prichytený pri klamstve
Gerasimov sa Putinovi chválil aj ďalšími vojenskými úspechmi, vrátane dobytia 70 % Vovčanska v Charkovskej oblasti a úplného dobytia Jampilu v Doneckej oblasti. ISW tvrdí, že nenašiel dôkazy, ktoré by potvrdzovali tvrdenia Gerasimova.
Gerasimov pritom v minulosti už bol prichytený pri klamstve. Tento rok na jar ruskému prezidentovi prezentoval úspešné obkľúčenie tisícov ukrajinských vojakov v Kurskej oblasti, no také niečo sa v skutočnosti nikdy nestalo.