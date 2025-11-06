EÚ plánuje sprísniť vízové pravidlá pre Rusov, väčšina dostane len jednorazové víza

Európska únia pripravuje ďalšie sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov. Tie v drvivej väčšine majú znamenať koniec vydávania viacnásobných schengenských víz v drvivej väčšine prípadov. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na tri zdroje z prostredia EÚ.
Nové pravidlá, ktoré majú byť tento týždeň formálne schválené a zavedené, budú znamenať, že Rusi budú väčšinou dostávať len jednorazové víza, ktoré umožňujú vstúpiť do krajiny EÚ iba raz. Výnimky majú platiť akurát pri humanitárnych dôvodoch alebo osobách s občianstvom EÚ.
Pobaltské štáty, severské krajiny a Poľsko chcú uzavrieť Schengen pre Rusov zapojených do vojny na Ukrajine
Blok už v roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu pozastavil dohodu o uľahčení vízového režimu s Moskvou, pričom niektoré členské štáty, najmä pobaltské krajiny, zakázali alebo výrazne obmedzili vstup Rusov na svoje územie. Vydávanie víz však zostáva v kompetencii jednotlivých krajín, takže Európska komisia môže proces sprísniť, no nemôže úplne zakázať vstup ruských návštevníkov.
V roku 2024 dostalo schengenské víza viac ako pol milióna Rusov, čo je síce nárast oproti roku 2023, no naďalej výrazne menej ako pred vojnou na Ukrajine, keď ich bolo vydaných viac ako štyri milióny. Krajiny ako Maďarsko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko naďalej pomerne voľne udeľujú turistické víza ruským občanom.
EÚ schválila ďalšie sankcie voči Rusku, 19. balík podporilo aj Slovensko
Okrem toho EÚ plánuje v rámci 19. balíka sankcií obmedziť pohyb ruských diplomatov, ktorí budú musieť vopred informovať členské štáty o svojich cestách po Schengenskom priestore, aby sa zabránilo zvyšujúcim sa nepriateľským spravodajským aktivitám Kremľa.
Európska komisia tiež pripravuje novú vízovú stratégiu, ktorá bude obsahovať spoločné odporúčania pre členské štáty, vrátane lepšieho využitia vízovej politiky proti nepriateľským krajinám a sprísnenia kritérií pre Rusov a ďalšie národnosti.