Eurokomisár Kubilius: Európa musí pochopiť, že Ukrajina je jej štít

Zároveň vyjadril pochybnosti, či Slovensko podporí postoj Maďarska k Ukrajine.
Eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius bagatelizoval ideu vytvorenia akéhosi bloku skeptického voči Ukrajine, ktorý sa v rámci Európskej únie snaží vytvoriť Maďarsko dúfajúc v podporu Česka a Slovenska. Ako uviedol v rozhovore pre Espreso TV, podľa neho ide skôr o politické vyhlásenia a rétoriku než o reálnu politickú alianciu.

Politický poradca maďarského premiéra Viktora Orbána pred niekoľkými dňami pre Politico povedal, že Budapešť chce spolupracovať s Andrejom Babišom, lídrom pravicovej populistickej strany, ktorá nedávno vyhrala voľby v Česku, a so slovenským premiérom Robertom Ficom, aby zosúladili svoje postoje pred stretnutiami lídrov EÚ. To u niektorých vyvolalo obavy, že vznik takéhoto bloku by mohol výrazne sťažiť snahy EÚ o finančnú a vojenskú podporu Ukrajiny.

Vyjadril pochybnosti

Kubilius však poukázal na existenciu viacerých tradičných regionálnych spoluprác v EÚ, ako sú severská, severo-baltská či baltsko-poľská spolupráca, ktoré sú cenné, no nevytvárajú samostatné únie v rámci EÚ.

Zároveň vyjadril pochybnosti, či Slovensko podporí postoj Maďarska k Ukrajine, pričom zdôraznil, že má informácie, že ukrajinskí partneri mali nedávno s vládou Slovenska produktívne a pragmatické rokovania. „Bolo racionálne a pragmatické stretnutie, povedal by som, dvoch partnerov, ktorí hľadali spôsoby riešenia rôznych problémov.“

Dôležitosť integrácie Ukrajiny

Eurokomisár vyjadril presvedčenie, že v rámci EÚ bude rásť pochopenie toho, aká dôležitá je integrácia Ukrajiny nielen pre samotnú Ukrajinu, ale aj pre celú Európsku úniu, najmä z bezpečnostného hľadiska. „Pre Európu je mimoriadne dôležité mať ukrajinské obranné kapacity – 800 000 bojmi overených vojakov. Verím, že toto pochopenie sa stane novou normou, určitým základom pre budúcu spoluprácu,“ povedal Kubilius.

Tvrdí, že krajiny, ktoré sa budú snažiť držať sa mimo tohto trendu, podľa neho urobia veľkú chybu, pretože Ukrajina sa v budúcnosti môže stať veľkou ekonomickou a bezpečnostnou mocnosťou. „Mať takýto členský štát v EÚ je obrovským záujmom pre celú Úniu,“ skonštatoval Kubilius.

