Eurokomisár Kubilius: Európa musí pochopiť, že Ukrajina je jej štít

Eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius bagatelizoval ideu vytvorenia akéhosi bloku skeptického voči Ukrajine, ktorý sa v rámci Európskej únie snaží vytvoriť Maďarsko dúfajúc v podporu Česka a Slovenska. Ako uviedol v rozhovore pre Espreso TV, podľa neho ide skôr o politické vyhlásenia a rétoriku než o reálnu politickú alianciu.
Politický poradca maďarského premiéra Viktora Orbána pred niekoľkými dňami pre Politico povedal, že Budapešť chce spolupracovať s Andrejom Babišom, lídrom pravicovej populistickej strany, ktorá nedávno vyhrala voľby v Česku, a so slovenským premiérom Robertom Ficom, aby zosúladili svoje postoje pred stretnutiami lídrov EÚ. To u niektorých vyvolalo obavy, že vznik takéhoto bloku by mohol výrazne sťažiť snahy EÚ o finančnú a vojenskú podporu Ukrajiny.
Vyjadril pochybnosti
Kubilius však poukázal na existenciu viacerých tradičných regionálnych spoluprác v EÚ, ako sú severská, severo-baltská či baltsko-poľská spolupráca, ktoré sú cenné, no nevytvárajú samostatné únie v rámci EÚ.
Eurokomisár varuje: V Kremli sa rokuje o útoku na NATO
Zároveň vyjadril pochybnosti, či Slovensko podporí postoj Maďarska k Ukrajine, pričom zdôraznil, že má informácie, že ukrajinskí partneri mali nedávno s vládou Slovenska produktívne a pragmatické rokovania. „Bolo racionálne a pragmatické stretnutie, povedal by som, dvoch partnerov, ktorí hľadali spôsoby riešenia rôznych problémov.“
Dôležitosť integrácie Ukrajiny
Eurokomisár vyjadril presvedčenie, že v rámci EÚ bude rásť pochopenie toho, aká dôležitá je integrácia Ukrajiny nielen pre samotnú Ukrajinu, ale aj pre celú Európsku úniu, najmä z bezpečnostného hľadiska. „Pre Európu je mimoriadne dôležité mať ukrajinské obranné kapacity – 800 000 bojmi overených vojakov. Verím, že toto pochopenie sa stane novou normou, určitým základom pre budúcu spoluprácu,“ povedal Kubilius.
Lavrov šokuje: Rusko chce garantovať mier pre EÚ a NATO
Tvrdí, že krajiny, ktoré sa budú snažiť držať sa mimo tohto trendu, podľa neho urobia veľkú chybu, pretože Ukrajina sa v budúcnosti môže stať veľkou ekonomickou a bezpečnostnou mocnosťou. „Mať takýto členský štát v EÚ je obrovským záujmom pre celú Úniu,“ skonštatoval Kubilius.