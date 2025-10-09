Putin priznal, že jeho krajina zohrala úlohu pri havárii azerbajdžanského lietadla v roku 2024

Ruský vodca Vladimir Putin po prvý raz priznal, že jeho krajina zohrala úlohu pri havárii azerbajdžanského osobného lietadla v roku 2024, pri ktorej zahynulo 38 zo 67 ľudí na palube. Stroj Embraer 190 spoločnosti Azerbaijan Airlines havaroval 25. decembra v meste v Kazachstane. Lietadlo pôvodne smerovalo z azerbajdžanského hlavného mesta Baku do ruského mesta Groznyj na severe Kaukazu.
Putin počas štvrtkového stretnutia s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom uviedol, že v deň incidentu Rusko odpálilo dve rakety s cieľom zničiť ukrajinské drony. Podľa neho však explodovali „len niekoľko metrov od lietadla“.
Azerbajdžan smúti za obeťami leteckej havárie, podľa niektorých komentátorov lietadlo smerujúce do Grozného zostrelili Rusi – FOTO
Putin uviedol, že ruskí leteckí dispečeri odporučili pilotovi pristáť v meste Machačkala. Ten sa však najskôr pokúsil pristáť na domovskom letisku a následne v Kazachstane, kde lietadlo napokon havarovalo.
Alijev predtým obvinil Rusko z pokusu zakryť skutočnú príčinu havárie. Počiatočné vyhlásenia ruského leteckého úradu Rosaviacia naznačovali, že pilot sa rozhodol pristať v Aktau po kolízii s vtákom. Spôsob, akým Rusko s incidentom naložilo, výrazne zhoršil vzťahy Moskvy s Baku.