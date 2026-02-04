Exmanžel bývalej prvej dámy USA Jill Bidenovej čelí obvineniu z vraždy manželky

Exmanžela bývalej prvej dámy Spojených štátov Jill Bidenovej Williama Stevensona zatkli a obvinili z vraždy jeho manželky, ktorá v decembri zomrela v ich dome v štáte Delaware.
Sedemdesiatsedemročný Stevenson bol manželom Jill Bidenovej od roku 1970 do rozvodu v roku 1975. Jill Bidenová sa v roku 1977 vydala za budúceho prezidenta Joea Bidena.
Podľa polície okresu New Castle čelí Stevenson obvineniu z vraždy prvého stupňa. Jeho 64-ročná manželka Linda Stevensonová zomrela 28. decembra. Polícia v decembri uviedla, že Stevensonovú našla bez známok života v obývačke, keď reagovala na hlásenie o domácom konflikte v dome manželov. Resuscitácia nebola úspešná a neskôr ju vyhlásili za mŕtvu. Polícia neuviedla príčinu smrti a neposkytla ďalšie podrobnosti o vyšetrovaní.
Linda Stevenson bola „rodinne založeným človekom. Jej silu, vytrvalosť a neochvejnú lásku k rodine a priateľom si budú všetci navždy pamätať. Chýbať bude každému, kto ju poznal,“ uvádza sa v jej nekrológu.