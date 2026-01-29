Prvý kamión s generátormi vyrazí z Trenčína, Slováci pre Ukrajinu vyzbierali vyše 700-tisíc eur – VIDEO, FOTO

Situácia na Ukrajine ostáva naďalej kritická. Nové vlny ruských útokov počas uplynulého víkendu v kombinácii s mrazmi opäť pripravili celé regióny o elektrinu.
Paulína Danko
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Mier na ukrajine.jpg
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran (uprostred) počas vypravenia prvého kamióna s generátormi z Trenčína do ukrajinského mesta Černihiv, ktoré Slováci financovali prostredníctvom zbierky Teplo pre Ukrajinu. Generátory pomôžu zabezpečiť dodávky elektriny pre civilné obyvateľstvo a kľúčovú infraštruktúru. Pomoc zo získaných prostriedkov bude pokračovať aj v ďalších mestách Trenčín, 29. január 2026. Foto: SITA/Mier Ukrajine
Prvý kamión s generátormi, na ktoré sa Ukrajincom vyzbierali Slováci v rámci zbierky Teplo pre Ukrajinu, už čoskoro vyrazí na cestu. Do mesta Černihiv poputujú rôzne typy generátorov, ktoré majú pomôcť zabezpečiť dodávky elektriny pre civilné obyvateľstvo a kľúčovú infraštruktúru. Pomoc bude pokračovať aj v ďalších mestách, do verejnej zbierky sa dá stále zapojiť.

Generátory poslúžia školám i nemocniciam

Ako humanitárna organizácia, ktorá v tejto oblasti pomáha už tretí rok, sme prijali zodpovednosť nakúpiť, vybaviť colné formality, odviezť a odovzdať generátory priamo do inštitúcií, ktoré ich najviac potrebujú. Preto aj tento konvoj humanitárnej pomoci budeme osobne sprevádzať a asistovať pri preprave aj odovzdaní, aby sme mohli zdokumentovať pre všetkých našich donorov, že dobrá vec sa podarila,“ uviedol riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Stanislav Bielik.

MIER UKRAJINE: Zbierka Teplo pre Ukrajinu
Prvý kamión naložili vo štvrtok v Trenčíne za prítomnosti veľvyslanca Ukrajiny v SR Myroslava Kastrana, ako aj mimovládnych organizácií. Do jedného nákladného vozidla sa zmestilo niekoľko kusov veľkých a menších generátorov, ktoré budú už o niekoľko dní slúžiť nemocniciam, škôlkam, školám, vodárňam či ďalším inštitúciám v Černihive. Celý región je v kritickom stave a neustále výpadky elektriny, ktoré sú zapríčinené ruskými útokmi, ho opakovane ochromujú.

Minulý piatok bola cez platformu Donio spustená verejná zbierka Teplo pre Ukrajinu, do ktorej sa v priebehu niekoľkých dní zapojili tisícky Slovákov. Spolu do dnešného dňa vyzbierali vyše 700-tisíc eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Je to výnimočný výsledok, aký vidíme pri skutočne urgentných výzvach. Tieto príspevky nie sú len číslami na účte – sú to hodiny tepla a svetla v mestách, kde dnes elektrina vypadáva opakovane a bez varovania. Vďaka jednotlivcom aj firmám, ktoré sa do pomoci zapojili, sa solidarita mení na konkrétne generátory slúžiace nemocniciam, školám aj verejným inštitúciám v zasiahnutých oblastiach. Teší ma, že pomoc vie reagovať rýchlo a adresne tam, kde ide o prežitie,” hovorí Zuzana Suchová z Donio.

Finalizuje sa nákup ďalších generátorov

Generátory budú okrem Černihivu dodané aj do ďalších oblastí – aktuálne sa finalizuje ich nákup. „V najbližších dňoch by mali odísť generátory aj do Sumskej oblasti a mesta Sumy. Energetické zariadenia sa stanú základom pre fungovanie nemocníc, škôl, verejných inštitúcií a bodov nezlomnosti. Za toto všetko treba poďakovať ľuďom a našim partnerom,” doplnil veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslav Kastran.

MIER UKRAJINE: Zbierka Teplo pre Ukrajinu
Rusko si zvolilo zimu za svoju zbraň a civilnú infraštruktúru za svoje bojisko. Aj pomoc zo Slovenska prispieva k odolnosti Ukrajincov v napadnutých mestách a oblastiach,“ dopĺňa Marián Kulich zo združenia Mier Ukrajine.

MIER UKRAJINE: Zbierka Teplo pre Ukrajinu
Zbierku Teplo pre Ukrajinu realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike v spolupráci s partnerskými organizáciami občianskeho sektora Neinvestičný fond Donio, Nadácia Integra, Post Bellum SK, Mier Ukrajine, Človek v ohrození, Nadácia Pontis, All4Ukraine, Ambrela, Adra, Srdcom s Ukrajinou a Nadácia otvorenej spoločnosti.

