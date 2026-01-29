Prvý kamión s generátormi vyrazí z Trenčína, Slováci pre Ukrajinu vyzbierali vyše 700-tisíc eur – VIDEO, FOTO

Prvý kamión s generátormi, na ktoré sa Ukrajincom vyzbierali Slováci v rámci zbierky Teplo pre Ukrajinu, už čoskoro vyrazí na cestu. Do mesta Černihiv poputujú rôzne typy generátorov, ktoré majú pomôcť zabezpečiť dodávky elektriny pre civilné obyvateľstvo a kľúčovú infraštruktúru. Pomoc bude pokračovať aj v ďalších mestách, do verejnej zbierky sa dá stále zapojiť.
Generátory poslúžia školám i nemocniciam
„Ako humanitárna organizácia, ktorá v tejto oblasti pomáha už tretí rok, sme prijali zodpovednosť nakúpiť, vybaviť colné formality, odviezť a odovzdať generátory priamo do inštitúcií, ktoré ich najviac potrebujú. Preto aj tento konvoj humanitárnej pomoci budeme osobne sprevádzať a asistovať pri preprave aj odovzdaní, aby sme mohli zdokumentovať pre všetkých našich donorov, že dobrá vec sa podarila,“ uviedol riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Stanislav Bielik.
Prvý kamión naložili vo štvrtok v Trenčíne za prítomnosti veľvyslanca Ukrajiny v SR Myroslava Kastrana, ako aj mimovládnych organizácií. Do jedného nákladného vozidla sa zmestilo niekoľko kusov veľkých a menších generátorov, ktoré budú už o niekoľko dní slúžiť nemocniciam, škôlkam, školám, vodárňam či ďalším inštitúciám v Černihive. Celý región je v kritickom stave a neustále výpadky elektriny, ktoré sú zapríčinené ruskými útokmi, ho opakovane ochromujú.
Na Ukrajinu mieri arktický mráz, Zelenskyj varuje pred ďalšími útokmi na energetickú infraštruktúru
Minulý piatok bola cez platformu Donio spustená verejná zbierka Teplo pre Ukrajinu, do ktorej sa v priebehu niekoľkých dní zapojili tisícky Slovákov. Spolu do dnešného dňa vyzbierali vyše 700-tisíc eur.
„Je to výnimočný výsledok, aký vidíme pri skutočne urgentných výzvach. Tieto príspevky nie sú len číslami na účte – sú to hodiny tepla a svetla v mestách, kde dnes elektrina vypadáva opakovane a bez varovania. Vďaka jednotlivcom aj firmám, ktoré sa do pomoci zapojili, sa solidarita mení na konkrétne generátory slúžiace nemocniciam, školám aj verejným inštitúciám v zasiahnutých oblastiach. Teší ma, že pomoc vie reagovať rýchlo a adresne tam, kde ide o prežitie,” hovorí Zuzana Suchová z Donio.
Finalizuje sa nákup ďalších generátorov
Generátory budú okrem Černihivu dodané aj do ďalších oblastí – aktuálne sa finalizuje ich nákup. „V najbližších dňoch by mali odísť generátory aj do Sumskej oblasti a mesta Sumy. Energetické zariadenia sa stanú základom pre fungovanie nemocníc, škôl, verejných inštitúcií a bodov nezlomnosti. Za toto všetko treba poďakovať ľuďom a našim partnerom,” doplnil veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslav Kastran.
Situácia na Ukrajine ostáva naďalej kritická. Nové vlny ruských útokov počas uplynulého víkendu v kombinácii s mrazmi opäť pripravili celé regióny o elektrinu. Zásoby techniky sú vyčerpané, energetici pracujú nonstop a obnovené objekty sa opakovane stávajú terčom útokov. Aj preto iniciatíva Teplo pre Ukrajinu naďalej prosí ľudí, aby do zbierky prispeli a Ukrajincom pomohli.
Občianske organizácie spolu s veľvyslanectvom spúšťajú zbierku na energetickú pomoc Teplo pre Ukrajinu – VIDEO, FOTO
„Rusko si zvolilo zimu za svoju zbraň a civilnú infraštruktúru za svoje bojisko. Aj pomoc zo Slovenska prispieva k odolnosti Ukrajincov v napadnutých mestách a oblastiach,“ dopĺňa Marián Kulich zo združenia Mier Ukrajine.
Zbierku Teplo pre Ukrajinu realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike v spolupráci s partnerskými organizáciami občianskeho sektora Neinvestičný fond Donio, Nadácia Integra, Post Bellum SK, Mier Ukrajine, Človek v ohrození, Nadácia Pontis, All4Ukraine, Ambrela, Adra, Srdcom s Ukrajinou a Nadácia otvorenej spoločnosti.