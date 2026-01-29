Na Ukrajinu mieri arktický mráz, Zelenskyj varuje pred ďalšími útokmi na energetickú infraštruktúru

Teploty môžu klesnúť až na mínus 30 stupňov, milióny ľudí sú po ruských útokoch bez tepla a elektriny.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Ukrajinu v najbližších dňoch zasiahne výrazné ochladenie, pričom teploty môžu v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Vo štvrtok to oznámilo Ukrajinské hydrometeorologické centrum v čase, keď úrady urýchlene obnovujú dodávky tepla a elektriny po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru.

Ruské údery na elektrárne a rozvodné siete pripravili milióny ľudí o elektrinu, kúrenie a vodu, čím sa vojnovými bojmi vyčerpaná krajina približuje k humanitárnej kríze. Situáciu ešte viac zhoršuje príchod extrémnych mrazov uprostred zimy.

Hrozia ďalšie útoky

Podľa ukrajinských hydrometeorológov by sa v období od 1. do 3. februára mohli nočné teploty v niektorých častiach krajiny prepadnúť až na mínus 30 stupňov. Očakávaný prudký pokles teplôt predstavuje vážne riziko najmä pre obyvateľov oblastí s poškodenou energetickou infraštruktúrou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vo svojom príhovore k národu varoval, že Rusko sa pripravuje na ďalšie rozsiahle dronové a raketové útoky. Podľa neho sa Moskva opäť zameria predovšetkým na energetické zariadenia, čo by mohlo ešte viac prehĺbiť problémy s dodávkami tepla a elektriny.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Trpia najmä deti

„Robia všetko pre to, aby nás nechali v zime bez energie,“ upozornil Zelenskyj a vyzval medzinárodných partnerov na pokračujúcu podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany a energetického sektora.

V samotnom Kyjeve zostáva situácia kritická. Mestské úrady vo štvrtok oznámili, že po sérii leteckých útokov je v hlavnom meste bez kúrenia najmenej 613 budov. Opravárenské tímy pracujú nepretržite, aby obnovili dodávky ešte pred príchodom najtuhších mrazov.

Ukrajinské úrady varujú, že kombinácia extrémneho počasia a pokračujúcich útokov na civilnú infraštruktúru môže mať vážne následky pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva, najmä detí, starších ľudí a pacientov v nemocniciach.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: energetická infraštruktúra Extrémne mrazy ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Podcast: Správy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk