Kallasová varuje pred humanitárnou katastrofou na Ukrajine, Únia chystá ďalšie sankcie proti Rusku

Ruské útoky ničia energetickú infraštruktúru v mrazoch, ministri žiadajú tvrdší tlak na Moskvu.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Belgium EU Foreign Minsters
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová. Foto: SITA/AP
Ukrajine hrozí humanitárna katastrofa, keďže ruské útoky v mrazivých zimných podmienkach opakovane vyraďujú dodávky elektriny a tepla. Vo štvrtok na to upozornila šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ)Kaja Kallasová na okraj rokovania úniových ministrov zahraničných vecí.

Podľa Kallasovej Rusko pokračuje v útokoch napriek snahám o diplomatické riešenie konfliktu. Uviedla, že aj počas rozhovorov vedených pod záštitou Spojených štátov v Abú Zabí Moskva „bombarduje Ukrajincov, snaží sa ich bombami a mrazom donútiť, aby sa vzdali“. „Je to veľmi tuhá zima a Ukrajinci skutočne trpia. Blíži sa tam humanitárna katastrofa,“ vyhlásila Kallasová na úvod rokovaní.

V mrazoch bez kúrenia

Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky na ukrajinskú energetickú a vykurovaciu infraštruktúru. Milióny obyvateľov tak zostávajú bez elektriny a kúrenia v čase, keď teploty v niektorých oblastiach klesajú až na mínus 20 stupňov Celzia.

Európska únia sa pripravuje posilniť podporu ukrajinskej energetickej siete a zároveň pracuje na novom balíku sankcií proti Rusku, ktorý by mala prijať pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu budúci mesiac.

Tlak na Rusko

Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Stenergardová vyzvala na zavedenie „úplného zákazu poskytovania služieb pre všetky ruské plavidlá, ktoré prepravujú energie“, s cieľom ešte viac obmedziť príjmy Moskvy.

Zároveň požadovala zákaz dovozu ruských hnojív do EÚ a zákaz vývozu luxusného tovaru z Únie do Ruska. „Musíme vyvinúť väčší tlak na Rusko. To je jediný spôsob, ako zastaviť zabíjanie,“ zdôraznila švédska ministerka.

Zlí ľudia

EÚ od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prijala už 19 balíkov sankcií. Kallasová vo štvrtok zároveň oznámila, že Únia plánuje zaradiť Rusko na svoj zoznam krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí.

V samostatnej iniciatíve estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna vyzval členské štáty EÚ, aby koordinovane zaviedli zákaz udeľovania schengenských víz Rusom, ktorí bojovali na Ukrajine. „Sú to naozaj zlí ľudia a musíme zostaviť čiernu listinu týchto osôb,“ vyhlásil.

