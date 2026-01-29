Merz zabrzdil očakávania, vstup Ukrajiny do Únie už na budúci rok nepovažuje za reálny cieľ

Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že vstup Ukrajiny do EÚ už na budúci rok nie je reálny cieľ. Zdôraznil, že prístupové rokovania sú zdĺhavý proces. Uviedla to nemecká tlačová agentúra dpa, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Vyjadril sa tak, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stanovil rok 2027 ako cieľový termín vstupu Ukrajiny do bloku. Nemecký kancelár zabrzdil očakávania s tým, že každý budúci člen musí najprv splniť kodanské kritériá, teda súbor politických, ekonomických a legislatívnych podmienok.
Tento proces zvyčajne trvá roky. „Počas tejto cesty môžeme Ukrajinu postupne približovať k Európskej únii,“ povedal kancelár.
Kyjev presadzuje zrýchlený vstup do Únie
Ukrajina, ktorá v roku 2022 získala štatút kandidátskej krajiny a vlani dokončila proces preverovania svojej legislatívy v súlade s právnymi predpismi EÚ, presadzuje zrýchlený vstup do Únie. Kyjev tvrdí, že členstvo v EÚ je kľúčové pre povojnovú obnovu aj bezpečnosť krajiny.
Brusel ocenil pokrok Kyjeva v reformách. Otvorenie prístupových klastrov však naďalej blokuje maďarský premiér Viktor Orbán.
Dvojstupňový plán
Európska komisia údajne presadzuje dvojstupňový plán, ktorý by Ukrajine umožnil rýchlejší vstup do EÚ, pričom by jej dočasne obmedzila niektoré členské práva.
Zelenskyj trvá na stanovení konkrétneho dátumu ukončenia vojny. Prezradil, kedy bude Ukrajina pripravená vstúpiť do Únie
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová vyhlásila, že mnohé členské štáty podporujú zrýchlenie vstupu Ukrajiny, ale zdôraznila, že to nie je možné bez dokončenia potrebných reforiem.