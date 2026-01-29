Merz zabrzdil očakávania, vstup Ukrajiny do Únie už na budúci rok nepovažuje za reálny cieľ

Vyjadril sa tak, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stanovil rok 2027 ako cieľový termín vstupu Ukrajiny do bloku.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: SITA/AP
Nemecko Iné správy Iné správy z lokality Nemecko

Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že vstup Ukrajiny do EÚ už na budúci rok nie je reálny cieľ. Zdôraznil, že prístupové rokovania sú zdĺhavý proces. Uviedla to nemecká tlačová agentúra dpa, informuje spravodajský web Kyiv Independent.

Vyjadril sa tak, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stanovil rok 2027 ako cieľový termín vstupu Ukrajiny do bloku. Nemecký kancelár zabrzdil očakávania s tým, že každý budúci člen musí najprv splniť kodanské kritériá, teda súbor politických, ekonomických a legislatívnych podmienok.

Tento proces zvyčajne trvá roky. „Počas tejto cesty môžeme Ukrajinu postupne približovať k Európskej únii,“ povedal kancelár.

Kyjev presadzuje zrýchlený vstup do Únie

Ukrajina, ktorá v roku 2022 získala štatút kandidátskej krajiny a vlani dokončila proces preverovania svojej legislatívy v súlade s právnymi predpismi EÚ, presadzuje zrýchlený vstup do Únie. Kyjev tvrdí, že členstvo v EÚ je kľúčové pre povojnovú obnovu aj bezpečnosť krajiny.

Brusel ocenil pokrok Kyjeva v reformách. Otvorenie prístupových klastrov však naďalej blokuje maďarský premiér Viktor Orbán.

Dvojstupňový plán

Európska komisia údajne presadzuje dvojstupňový plán, ktorý by Ukrajine umožnil rýchlejší vstup do EÚ, pričom by jej dočasne obmedzila niektoré členské práva.

Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová vyhlásila, že mnohé členské štáty podporujú zrýchlenie vstupu Ukrajiny, ale zdôraznila, že to nie je možné bez dokončenia potrebných reforiem.

Viac k osobe: Friedrich Merz
Okruhy tém: Európska únia Vstup Ukrajiny do EÚ

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk