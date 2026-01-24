Občianske organizácie spolu s veľvyslanectvom spúšťajú zbierku na energetickú pomoc Teplo pre Ukrajinu – VIDEO, FOTO

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike spolu s partnerskými organizáciami občianskeho sektora v piatok oficiálne spustilo verejnú zbierku Teplo pre Ukrajinu, ktorej cieľom je zabezpečiť generátory a záložné zdroje energie pre civilné obyvateľstvo na Ukrajine v podmienkach pokračujúceho ruského energetického teroru.
„Dnes už nestačí len spolucítiť. Nastal čas konať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú konať a prejaviť solidaritu s ukrajinským ľudom,“ uvádza veľvyslanectvo.
Rusi cielene útočia na energetickú infraštruktúru
Rusko systematicky a cielene útočí na energetickú a tepelnú infraštruktúru Ukrajiny, a to najmä počas zimných mesiacov. Len v priebehu roku 2025 bolo proti Ukrajine vypálených približne 2 000 rakiet a viac než 54 000 dronov, pričom značná časť útokov smerovala na energetické objekty s cieľom „vypnúť“ krajinu.
V dôsledku týchto útokov Ukrajina od októbra minulého roka prišla o 8,5 GW výrobnej kapacity tepelných a vodných elektrární, čo predstavuje takmer polovicu energie potrebnej na zimnú spotrebu, informuje veľvyslanectvo. Ukrajinským energetikom sa síce podarilo obnoviť 3,6 GW, avšak Rusko opakovane útočí na tie isté miesta, čím sa opravy menia na nepretržitý boj o prežitie.
Situácia sa dramaticky zhoršila na prelome rokov 2025 a 2026, keď sa k masívnym útokom pridali mrazy až do -20 stupňov Celzia. Len začiatkom januára zostalo v Dnepropetrovskej oblasti bez elektriny viac než 1 milión ľudí. Následne prišlo 35 % Kyjeva o elektrinu a v dôsledku odstavenia teplární aj o teplo a teplú vodu.
Energetický deficit dosiahol kritickú úroveň. Ukrajina dnes potrebuje približne 18 GW, no je schopná vyrobiť len 6,4 GW, čo postačuje len na čiastočné zabezpečenie kritickej infraštruktúry. Technické rezervy sú takmer vyčerpané – zásoby náhradného vybavenia, vrátane transformátorov, sú minimálne a každý ďalší útok môže mať fatálne následky. V súčasnosti je rizikom úplného výpadku elektriny ohrozená celá ľavobrežná Ukrajina, teda približne 15 miliónov ľudí, ktorých životy závisia od rýchlosti a rozsahu medzinárodnej pomoci.
Zbierka poslúži na nákup generátorov
Cieľom zbierky je vyzbierať 500-tisíc eur, ktoré budú použité na nákup generátorov a nabíjacích staníc pre mestá a regióny najviac zasiahnuté útokmi – najmä Kyjev, Záporožie, Dnipro, Černihiv, Sumy a Sumskú oblasť, vždy podľa aktuálnych potrieb v spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami.
Vyzbierané prostriedky pomôžu zabezpečiť elektrinu a teplo pre obytné domy, podporu nemocníc, škôl, krízových centier a verejných služieb, ako aj základné energetické zázemie pre mestá a obce počas výpadkov, vrátane dopravy generátorov priamo na Ukrajinu.
Generátory sú dnes jedným z najrýchlejších a najefektívnejších spôsobov, ako pomôcť ľuďom prežiť zimu – každý z nich znamená svetlo v tme a teplo v mraze. Táto pomoc bude mať veľmi konkrétny význam, prinesie svetlo na operačnú sálu, teplé jedlo pre dojča a vyhriaty domov pre staršieho človeka.
Zbierku Teplo pre Ukrajinu realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike v spolupráci s organizáciami občianskeho sektora: Donio, Nadácia Integra, Post Bellum SK, Mier Ukrajine, Človek v ohrození, Nadácia Pontis, All4Ukraine, Ambrela, ADRA, Srdcom s Ukrajinou a Nadácia otvorenej spoločnosti.