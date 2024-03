Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Korčok, ale prezidentom by sa napokon nestal

Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok, ale prezidentom by sa napokon nestal. Vypláva to z prieskumu agentúry Median SK pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Zber dát bol realizovaný od 7. do 13. marca na vzorke 1 200 respondentov. Podľa prieskumu by v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil bývalý minister zahraničných vecí Korčok, a to so ziskom 35,7 percenta hlasov.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) by skončil druhý, volilo by ho 34,2 percenta opýtaných. V druhom kole by ale Pellegrini porazil Korčoka. Hlas by mu odovzdalo 52,9 percenta respondentov, kým Korčok by získal podporu od 47,1 percenta voličov.

Nad 10 percent by získal Harabin

Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin by v prvom kole volieb skončil na tretej priečke, a teda do druhého kola by nepostúpil. Hlas by mu odovzdalo 11,4 percenta opýtaných.

S výraznejším odstupom za ním nasleduje predseda hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič, ktorému by hlas dalo 3,2 percenta účastníkov prieskumu. Rovnako 3,2 percenta voličov by oslovil diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš.

Najmenej voličov by mal Náhlik

Predsedovi maďarskej strany Aliancia Krisztiánovi Forróovi by hlas odovzdalo 2,7 percenta opýtaných. Nasledujú predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko a predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba, ktorí by získali zhodne po 2,3 percenta hlasov voličov.

Predsedu Slovenského hnutia obrody Róberta Šveca by volilo 2,2 percenta opýtaných. Pod hranicou dvoch percent sa umiestnil historik Patrik Dubovský, volilo by ho 1,8 percenta respondentov. Rovné jedno percento hlasov by získal Milan Náhlik.