Ak by sa voľby do parlamentu konali vo februári, vyhrala by ich strana Smer-SD, niekoľko kresiel by získala aj Aliancia

Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári, vyhral by ich strana Smer-SD so ziskom 21,1 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila TV Markíza v relácii Na telo. Na druhom mieste by podľa prieskumu skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by podporilo18,9 percenta opýtaných a ako tretí by sa umiestnil Hlas-SD so ziskom 17,2 percenta respondentov.

Na štvrtom mieste by sa umiestnila SaS so ziskom 6,2 percenta hlasov nasledovaná KDH, ktoré by získalo podporu 6,1 percenta. Koalícia hnutia Slovensko, Kresťanskej únie a strany Za ľudí by získalo podporu 5,9 percenta opýtaných, čo by jej však ako koalícii nestačilo na účasť v zákonodarnom zbore.

Účasť v parlamente by si však zabezpečili SNS (5,8 percenta) ako aj Aliancia – Szövetség (5,4 percenta). Naopak, pred bránami národnej rady by ostali Republika (4,2 percenta), Demokrati (3,5 percenta), ĽS NS (2,7 percenta) ako aj Sme rodina (2,6 percenta).

Na základe výsledkov volieb by Smer v parlamente získal 39 kresiel, Progresívne Slovensko 35, Hlas 32, SAS 12, KDH a SNS po 11 a Aliancia 10 kresiel. Agentúra Focus prieskum robila v dňoch 14. až 21. februára formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1025 respondentov.