Pellegrini by v prezidentských voľbách okrem Korčoka porazil aj Čaputovú

Podľa volebného modelu z konca februára by v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorý by získal 38,3 percenta hlasov.

Za ním by skončil nad bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý by dostal 32,7 percenta hlasov.

Prvá päťka

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Sanep pre televíziu TA3. Agentúra vykonávala prieskum od 26. do 29. februára na vzorke 1 685 opýtaných.

Na treťom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin so ziskom 10,2 percenta hlasov.

Za ním by nasledoval predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý by získal 5,8 percenta hlasov. Na piatom mieste by so 4,1 percentami skončil Ján Kubiš.

Pellegrini by vyhral aj v druhom kole

V druhom kole prezidentských volieb by sa stretli Pellegrini s Korčokom. Z prieskumu vyplynulo, že v druhom kole by bola volebná účasť nižšie než v prvom, pričom víťazom by sa stal Pellegrini, ktorý by získal 54,1 percenta hlasov.

Korčok by skončil druhý so 45,9 percenta hlasov. Agentúra v rámci prieskumu zisťovala prostredníctvom voľnej otázky aj to, koho by si slovenskí občania želali na poste prezidenta. Na prvom mieste sa umiestnil Peter Pellegrini a druhou je súčasná prezidentka Zuzana Čaputová.

Na treťom mieste je Ivan Korčok a na štvrtom mieste skončil súčasný predseda vlády Robert Fico. Prieskum ukázal, že 22 percent respondentov nevedelo odpovedať, koho by si vedelo predstaviť na poste hlavy štátu.