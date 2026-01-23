Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli

Progresívne Slovensko opäť obsadilo prvenstvo v prieskume. Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici januára, progresívci by získali 20,5 percenta voličských hlasov.
Progresívne Slovensko sa tak drží aj naďalej na prvom mieste, aj keď si oproti novembru pohoršilo o 3,1 percentuálneho bodu. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Na druhom mieste by skončila so 17,6 percenta hlasov strana Smer-SD, ktorej podpora tak zostala takmer nezmenená.
Liberáli si polepšili
Za Smerom nasleduje hnutie Republika, ktoré by vo voľbách získalo 12,3 percenta. Preferencie hnutiu tak oproti novembru porástli o 1,6 percentuálneho bodu. Ak by sa voľby konali v polovici januára, volebná účasť by bola 63 percent. Agentúra vykonávala prieskum od 15. do 20. januára na vzorke 1 034 respondentov.
Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom
Do parlamentu by sa zo štvrtého miesta dostala strana Sloboda a Solidarita, ktorá si v preferenciách tiež polepšila. Ak by sa voľby konali teraz, stranu by volilo 8,4 percenta voličov. Liberáli skončili tesne pred Hnutím Slovensko, ktoré, naopak, zaznamenalo pokles. Dnes by Hnutie Slovensko volilo 8,3 percenta voličov.
Hlas stále klesá
V dlhodobom trende poklesu preferencií pokračuje strana Hlas-SD. Tá skončila v najnovšom prieskume na šiestom mieste s podporou 7,3 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,8 %) a teste aj strana Demokrati (5,2 %). Pred bránami Národnej rady SR by zostala Maďarská aliancia (3,5 %), hnutie Sme rodina (2,4 %), a tiež koaličná Slovenská národná strana (2,4 %). Novú politickú stranu Právo na pravdu by volilo 1,7 percenta voličov a stranu Za ľudí1,1 percenta.
Smer v prieskume padol hlbšie pod PS, koalícia by mala v parlamente problém a opozícia by získala dokonca ústavnú väčšinu
Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem strán. Progresívci by získali 36 mandátov, Smer-SD 31, Republika 21, Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko zhodne po 14, Hlas-SD 13, KDH 12 a Demokrati by získali deväť kresiel v parlamente. Z toho vyplýva, že strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť koaličnú väčšinu, keďže národniari by sa do parlamentu už nedostali. Smer a Hlas by nezostavili väčšinu ani s hnutím Republika. Koaličnú väčšinu by však vedeli vytvoriť opozičné strany, avšak len s pribratím Hnutia Slovensko, s ktorým progresívci nateraz vylučujú povolebnú spoluprácu.