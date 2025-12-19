Smer v prieskume padol hlbšie pod PS, koalícia by mala v parlamente problém a opozícia by získala dokonca ústavnú väčšinu

Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici decembra, víťazom by bolo hnutie Progresívne Slovensko. Vo voľbách by získalo 23,6 percenta voličských hlasov.
S väčším odstupom by na druhom mieste skončila strana Smer-SD, ktorej by odovzdalo svoj hlas 17 percent voličov. Strana Hlas-SD skončila v prieskume tretia, volilo by ju 9,6 percenta účastníkov prieskumu. Prieskum robila agentúra AKO pre televíziu Joj 24 od 9. do 16. decembra na vzorke tisíc respondentov.
Matovičovci na štvrtom mieste
Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Hnutie Slovensko (8,9 %), strana Sloboda a Solidarita (7,4 %), hnutie Republika (7 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,6 %). Do Národnej rady SR by sa dostali aj Demokrati, ktorí by získali 5,4 percenta hlasov voličov.
Smer a KDH v prieskume poskočili, opozícii by bez Matoviča do parlamentnej väčšiny chýbali dvaja poslanci
Brány parlamentu sa zatvorili koaličnej Slovenskej národnej strane, ktorú by volilo 4,7 percenta respondentov. Do Národnej rady SR by sa nedostala ani Maďarská aliancia (3,9 %), ani nová strana Zoroslava KolláraPrávo na pravdu (2,5 %).
Parlamentná väčšina
Prieskum tak ukázal, že strany súčasnej koalície by v tejto chvíli neboli schopné získať parlamentnú väčšinu, teda minimálne 76 poslancov, ani v prípade, že by k spolupráci prizvali hnutie Republika. Smer by mal v Národnej rade SR 30 poslancov, Hlas 17 a Republika 12 zákonodarcov. Spolu by mali 59 poslancov.
EÚ dôveruje najviac Slovákov za posledných takmer 15 rokov. Vnímajú výhody, ktoré im prináša
Opozícia by, naopak, mohla získala dokonca ústavnú väčšinu, avšak len s Hnutím Slovensko. Progresívci by v parlamente získali 41 mandátov, strana Sloboda a Solidarita by ich mala 13, kresťanskí demokrati 12 a Demokratov by zastupovalo deväť poslancov. Hnutie Slovensko by podľa najnovšieho prieskumu získalo 16 mandátov. Spolu by mali v NR SR 91 zákonodarcov.