Smer v prieskume padol hlbšie pod PS, koalícia by mala v parlamente problém a opozícia by získala dokonca ústavnú väčšinu

Strany súčasnej koalície by v tejto chvíli neboli schopné získať parlamentnú väčšinu, teda minimálne 76 poslancov, ani v prípade, že by k spolupráci prizvali hnutie Republika.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 28. schôdze
Zľava: Predseda vlády SR Robert Fico a poslanec parlamentu za Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka počas rokovania 28. schôdze Národnej rady (NR) SR o návrhu skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky. Bratislava, 21. január 2025. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici decembra, víťazom by bolo hnutie Progresívne Slovensko. Vo voľbách by získalo 23,6 percenta voličských hlasov.

S väčším odstupom by na druhom mieste skončila strana Smer-SD, ktorej by odovzdalo svoj hlas 17 percent voličov. Strana Hlas-SD skončila v prieskume tretia, volilo by ju 9,6 percenta účastníkov prieskumu. Prieskum robila agentúra AKO pre televíziu Joj 24 od 9. do 16. decembra na vzorke tisíc respondentov.

Matovičovci na štvrtom mieste

Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Hnutie Slovensko (8,9 %), strana Sloboda a Solidarita (7,4 %), hnutie Republika (7 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,6 %). Do Národnej rady SR by sa dostali aj Demokrati, ktorí by získali 5,4 percenta hlasov voličov.

Brány parlamentu sa zatvorili koaličnej Slovenskej národnej strane, ktorú by volilo 4,7 percenta respondentov. Do Národnej rady SR by sa nedostala ani Maďarská aliancia (3,9 %), ani nová strana Zoroslava KolláraPrávo na pravdu (2,5 %).

Parlamentná väčšina

Prieskum tak ukázal, že strany súčasnej koalície by v tejto chvíli neboli schopné získať parlamentnú väčšinu, teda minimálne 76 poslancov, ani v prípade, že by k spolupráci prizvali hnutie Republika. Smer by mal v Národnej rade SR 30 poslancov, Hlas 17 a Republika 12 zákonodarcov. Spolu by mali 59 poslancov.

Opozícia by, naopak, mohla získala dokonca ústavnú väčšinu, avšak len s Hnutím Slovensko. Progresívci by v parlamente získali 41 mandátov, strana Sloboda a Solidarita by ich mala 13, kresťanskí demokrati 12 a Demokratov by zastupovalo deväť poslancov. Hnutie Slovensko by podľa najnovšieho prieskumu získalo 16 mandátov. Spolu by mali v NR SR 91 zákonodarcov.

Viac k osobe: Zoroslav Kollár
Firmy a inštitúcie: Agentúra AKOHlas - sociálna demokraciaHnutie Právo na pravduHnutie RepublikaKDH Kresťanskodemokratické hnutieMaďarská alianciaMatovičovo hnutie SlovenskoProgresívne Slovensko (PS)SaS Sloboda a SolidaritaSMER-SDSNS Slovenská národná stranaStrana Demokrati
Okruhy tém: Parlamentné voľby Prieskum Prieskum agentúry AKO Prieskum volebných preferencií

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk