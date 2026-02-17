Progresívci predstavili kandidáta na primátora Rimavskej Soboty, Vaľo má podporu aj u ďalších opozičných subjektov – VIDEO

Kandidátom hnutia Progresívne Slovensko (PS) na primátora Rimavskej Soboty je Roman Vaľo. Ako hnutie informovalo, Vaľo má tiež podporu ďalších opozičných subjektov, strany Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratického hnutia aj mimoparlamentných Demokratov.
Podporuje ho aj občiansky sektor. Ako uviedla podpredsedníčka PS Beáta Jurík, Vaľo dokázal zjednotiť celý prodemokratický blok, aby v Rimavskej Sobote po 16 rokoch konečne prišla zmena.
„Vďaka tejto spolupráci má mesto šancu na to, aby ho viedol schopný človek, ktorý bude primátorom pre všetkých, a ukončí éru neustálych konfliktov. Romanove bohaté skúsenosti zo súkromného sektora a komunálnej politiky ho predurčujú k tomu, aby mesto riadil naozaj odborne. Som hrdá, že v PS máme ľudí ako Roman Vaľo. Som hrdá aj na to, že tu stojíme spoločne s ďalšími prodemokratickými stranami,” uviedla Jurík.
V komunálnej politike pôsobí dlhé roky
Vaľo je projektant, v komunálnej politike pôsobí dlhé roky. Spolu so svojím tímom navrhoval a riadil desiatky projektov na Slovensku aj v Rimavskej Sobote, išlo napríklad o školy, verejné budovy či priemyselný park.
„Môj cieľ je jasný, vymeniť súčasného primátora Jozefa Šimka a jeho spôsob riadenia mesta, ktorý je roky postavený na konfliktoch, urážkach a protežovaní vyvolených. Rimavská Sobota už po 16 rokoch naozaj potrebuje pokoj, odborné riešenia a spoluprácu. Aj preto sa veľmi teším, že sa mi podarilo spojiť prodemokratické sily v našom meste. Podpora PS, KDH, SaS, Demokratov, podpora Jara Bagačku, ako širokej občianskej spoločnosti znamená, že tentoraz sa hlasy za skutočnú zmenu nebudú trieštiť,” uviedol kandidát.
Volebný program
Volebný program plánuje Vaľo zverejňovať postupne, predstavil však jeho tri základné priority. Medzi nimi je dostupné a dôstojné bývanie pre mladých ľudí aj seniorov. „Zdevastovaný internát v meste je symbolom nekonečných sporov namiesto riešení pre ľudí. Vyriešim jeho premenu na byty a denný stacionár pre seniorov, aby konečne slúžil ľuďom,“ deklaroval s tým, že jeho ďalšou prioritou je kvalita verejného priestoru a základné služby.
Spomenul napríklad chýbajúce chodníky či kanalizáciu. Za tretiu prioritu označil bezpečnosť detí a podporu rodín. Pripomenul, že ako projektant má skúsenosť s prácou s eurofondmi, štátnymi zdrojmi, investormi aj so samosprávami.
„Táto práca ma naučila plánovať, navrhovať riešenia a spolupracovať. A tiež to, ako priniesť ľuďom pracovné miesta a mestu úspory. To všetko dnes potrebuje aj naše mesto. Chcem byť primátorom pre všetkých Soboťanov a Soboťanky. Bez selektívneho prístupu a protežovania. Mesto musí fungovať pre každého,” vyhlásil Vaľo.
„Nie je to človek konfliktov, ale spolupráce. Nie je to človek veľkých slov, ale konkrétnych krokov. Som presvedčený, že práve on je ten pravý kandidát na primátora Rimavskej Soboty, pretože rozumie mestu aj ľuďom, ktorí v ňom žijú. A pretože vie spájať – nie rozdeľovať,” vyjadril sa o Vaľovi miestny ľudskoprávny aktivista Csaba Horváth.