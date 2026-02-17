Winkler chce zaviesť poriadok v riadení Bratislavy, verejnosti predstavil časť svojho volebného programu – VIDEO

Kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler spolu so svojou stranou Dunaj predstavil prvú časť programu, s ktorým sa chce v komunálnych voľbách uchádzať o dôveru Bratislavčanov.
„Bratislava je ako jedna veľká organizácia. Keď chýba riadenie, vzniká chaos. Rozhodnutia sa robia bez dát projekty sa extrémne naťahujú. Peniaze sa míňajú neúčelne a ľudia to cítia každý deň,“ uviedol protikandidát súčasného primátora Matúša Valla.
„Našim cieľom je zastaviť túto improvizáciu, ktorú vidíme už viac ako sedem rokov. A zaviesť poriadok v riadení, systémové zmeny a manažérsky prístup založený na dátach, merateľných výsledkoch a adresnej zodpovednosti,“ poznamenal Winkler.
Mestské podniky budú mať ročný plán
Prvá časť volebného programu strany Dunaj, ktorú jej líder predstavil na utorkovej tlačovej konferencii, je o mestských podnikoch, hospodárení, digitalizácii a čerpaní eurofondov.
Mestské podniky podľa Winklera majú slúžiť mestu a jeho obyvateľom. „Tí to majú cítiť v kvalitnej MHD, čistote ulíc, údržbe ciest, vo vynesených smetiach či spoľahlivých službách, nie v rastúcich nákladoch a výhovorkách,“ uviedol s tým, že ako primátor zavedie jednoduché pravidlá.
Bytov je málo a sú drahé, Winkler predstavil plán výstavby mestských bytov pre sociálne slabších – VIDEO
Každý mestský podnik bude mať ročný plán, jasné úlohy, rozpočet a termíny. „Nastavíme merateľné ciele ako kvalita, dostupnosť, čas reakcie, alebo náklady za poskytované služby,“ doplnil.
Výsledky mestských podnikov má v pláne vyhodnocovať pravidelne počas roka. Ak ich vedenie bude plniť plán, bude mať dôveru mesta. Ak plán plniť nebude, bude musieť prísť náprava.
„S tým súvisí transparentnosť. Kľúčové nákupy budú po novom pod verejnou kontrolou. Elektronické tendre, kontrola zmlúv, zverejňovanie základných ukazovateľov,“ doplnil kandidát na primátora s tým, že nebude tolerovať žiadne tendre šité na mieru vybraným firmám.
Digitalizácia nie je len aplikácia
Druhou témou je digitalizácia. „Digitalizácia nie je len jedna mestská aplikácia. Je to spôsob ako mesto musí a bude fungovať. Chaos, ktorý dnes vidíme pri riadení sa odráža aj v dátach,“ skonštatoval ďalej Vallov protikandidát.
OLO odmieta tvrdenie o najdrahších smetiaroch na svete, vysvetľuje skutočné náklady a obviňuje Winklera zo skresľovania
Winkler má v pláne najskôr urobiť poriadok v procesoch, zjednotiť ich a nastaviť lehoty a adresnú zodpovednosť. „Potom to prevedieme do online služieb, aby ľudia vybavili čo najviac vecí bez zbytočného chodenia po úradoch,“ doplnil.
Peniaze a hospodárenie
Tretia časť predstaveného programu je o peniazoch, hospodárení a zodpovednosti. „Rozpočet mesta je zrkadlom hospodárenia. Ak mesto hospodári zle, v konečnom dôsledku to zaplatia obyvatelia vyššími poplatkami daňami alebo horšími službami. Našou prioritou je chrániť peniaze Bratislavčanov pred nerozumným míňaním a plytvaním,“ priblížil kandidát na primátora a dodal, že jeho prioritami sú finančná disciplína, kontrola výdavkov a ich účelnosti.
Strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky Bratislavy, lídrom sa stal Martin Winkler
Podľa Winklera to znamená pozrieť sa na náklady v mestských podnikoch. Na zmluvy, nákupy a na to kde mestu unikajú peniaze a kde platí výrazne viac ako musí. „Mestské podniky ako OLO, BVS a dopravný podnik už nebudú ďalej čierne diery za naše peniaze,“ skonštatoval Winkler.
Štvrtá časť programu je využívanie eurofondov. „Musíme postaviť silný tím, mať rýchle interné schvaľovanie a kvalitné projektové riadenie, ktoré zabezpečia, že projekty budú pripravené včas a realizované kvalitne,“ doplnil Vallov protikandidát. Ako dodal, jeho ambíciou je posilniť spoluprácu s Bratislavskou župou, ktorá má obrovské skúsenosti v čerpaní eurofondov.