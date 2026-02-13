Demokrati predstavili kandidátku na primátorku Trnavy, Horváthová chce zmeniť komunikáciu s obyvateľmi – VIDEO, FOTO

O post primátorky Trnavy sa v tohtoročných komunálnych voľbách bude uchádzať Ľubica Horváthová, kandidátka mimoparlamentnej strany Demokrati. Terajšia poslankyňa mestského zastupiteľstva vstúpila do komunálnej politiky v roku 2018 v zoskupení Lepšia Trnava primátora Petra Bročku. Dnes je podľa nej Trnava z politiky reprezentovanej Petrom Bročkom unavená.
„Trnava je unavená zo štýlu politiky, ktorý polarizuje, nepočúva a zosmiešňuje tých, ktorí nesúhlasia,“ povedala pri ohlásení kandidatúry Horváthová. Mesto sa musí podľa nej vedieť rozprávať so všetkými. S obyvateľmi, s komunitami, s podnikateľmi, s vlastníkmi, so športovými fanúšikmi, ale aj s cirkvou, mladými a seniormi.
Výhrady aj k parkovacej politike mesta
Okrem komunikácie mesta s obyvateľmi má Horváthová výhrady aj k parkovacej politike mesta, ktoré je podľa nej v niektorých častiach veľmi prísna. Z klubu Lepšej Trnavy vystúpila na jeseň minulého roku, následne vstúpila do strany Demokrati.
Kandidátka na primátorku Horváthová deklarovala ochotu rokovať a spolupracovať so všetkými demokratickými stranami, ktoré chcú pre Trnavu riešenia a nie konflikty. Zatiaľ rokovania s inými politickými stranami ešte prebiehajú.
Človek so skúsenosťami
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga predstavil Ľubicu Horváthovú ako človeka so skúsenosťami, ktorý prešiel testom komunálnej politiky. Cieľom Demokratov je podľa neho spolupráca s Kresťansko-demokratickým hnutím, s Progresívnym Slovenskom, Slobodou a solidaritou a s ďalšími stranami, ktoré dnes reprezentujú opozíciu na Slovensku.
Matka piatich detí Ľubica Horváthová je trnavská rodáčka, v Trnave celé roky žila, aktuálne však býva v obci Boleráz v okrese Trnava. Je to podľa nej len dočasné riešenie a s rodinou sa opäť chystá vrátiť do Trnavy.
Bročka sa k budúcnosti nevyjadril
Kandidatúru na post primátora Trnavy doteraz ohlásil len Branislav Baroš z politickej strany Trnava pre každého. Primátor Peter Bročka sa oficiálne k svojej budúcnosti nevyjadril, ale mimo oficiálnych kruhov hovorí, že kandidovať už nebude.
Trnava mala od roku 1990 na čele mesta vždy len primátora – muža. Od roku 1990 boli na kandidátnych listinách len tri uchádzačky o najvyšší post meste. Zuzana Bošnáková sa v roku 2022 napokon kandidatúry vzdala, jej dve predchodkyne v dávnejších voľbách voličov nepresvedčili.