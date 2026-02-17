Primátorom Košíc by sa s veľkým náskokom stal Lörinc, kandidát progresívcov je v prieskume na treťom mieste

Ak by sa komunálne voľby konali v prvej polovici februára, primátorom Košíc by sa stal Ladislav Lörinc. Starostu mestskej časti KVP, krajského a mestského poslanca, by volilo 35,8 percenta voličov. Vyplýva to z unikátneho prieskumu, ktorý technicky zabezpečila spoločnosť ANTIK Telecom.
Prieskum realizovali v dňoch 11. až 13. februára priamo v košických domácnostiach, a to prostredníctvom ich jedinečného anketového systému využívajúceho televízne set-top boxy. Zákazníci digitálnej TV od ANTIKU si pomocou diaľkového ovládača mohli vybrať konkrétneho kandidáta alebo jednu z dvoch ďalších možností, pričom hlasovať mohli len raz.
„Ak by sa voľby primátora Košíc konali v týchto dňoch, ktorému z doteraz známych alebo možných kandidátov by ste dali svoj hlas?“ pýtali sa respondentov v prieskume. Možnosť odpovedať mali desaťtisíce Košičanov, do prieskumu sa napokon zapojilo a zvolilo jednu z ponúkaných možností 6 915 respondentov. Lörinc ohlásil kandidatúru vlani 17. novembra, je kandidátom Košickej strany, ktorej aj predsedá.
Polaček na druhom a Mudrák na treťom mieste
Súčasný primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) by podľa prieskumu získal hlasy 12,7 percenta voličov. Polaček je v závere svojho druhého funkčného obdobia. Kandidatúru dosiaľ oficiálne neoznámil, v druhej polovici decembra 2025 ale opätovne začal zbierať podpisy pod vznik novej regionálnej strany. Vyplýva to z oznámenia prípravného výboru politickej strany „Košické hnutie 2030“, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Podpisy zbieral už v lete minulého roka.
Za Polačekom sa v prieskume umiestnil oficiálne ohlásený kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák. Volilo by ho 10,6 percenta opýtaných. Kandidatúru na primátora ohlásil ako prvý začiatkom novembra 2025.
Mapovanie mienky priamo z obývačiek
Viac ako štvrtina respondentov, konkrétne 26,7 percenta, si v prieskum vybralo možnosť „Iný kandidát“. Ďalších 14,2 percenta hlasujúcich v prieskume deklaroval, že by voliť vôbec nešli.
„Cieľom prieskumu bolo získať rýchly a autentický pohľad na aktuálne politické nálady obyvateľov mesta. ANTIK dokáže mapovať verejnú mienku priamo z obývačiek Košičanov a demonštrovať tak možnosti moderných technológií pri zbere dát v reálnom čase,“ uviedol riaditeľ Business and Development spoločnosti ANTIK Telecom Peter Blaas.
Spoločnosť ANTIK vykonala pomocou interaktívnej televízie prieskumy v Košiciach aj pred komunálnymi voľbami v rokoch 2018 a 2022, pričom v oboch prípadoch správne odhadli budúceho primátora.