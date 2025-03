Fico pri záchrane vládnej koalície musel pristúpiť k absurdnej operácii, akú ešte nevidel – VIDEO

Na záchranu vládnej koalície musel predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pristúpiť k absurdnej operácii, akú za svoju politickú kariéru ešte nevidel. Premiér to vyhlásil na sociálnej sieti a pripomenul cestu k opätovnému získaniu vládnej väčšiny.

Rozpadnuté poslanecké kluby

Ako zdôraznil, vláda funguje a dôsledne plní svoje programové vyhlásenie. Parlament však bol podľa jeho slov paralyzovaný, pretože sa dvom koaličným stranám, a to Hlasu a Slovenskej národnej strane (SNS) rozpadli poslanecké kluby.

„Dohromady sedem zo 79 poslancov vládnej koalície malo iný názor, ako vedenia ich materských strán. 79 mínus sedem je 72. Bodka. Na funkčnosť parlamentu potrebujete minimálne 76 poslancov, hoci vládnuť len s takouto najtenšou väčšinou je prakticky nemožné. Preto som vyzval predsedov Hlasu a SNS, aby si v stranách urobili poriadok a zabezpečili funkčnosť Národnej rady SR,“ pripomenul premiér s tým, že to však nedokázali.

Predčasné voľby

Strana Hlas-SD podľa Fica išla do absurdnosti tým, že svojich vlastných poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša označili za vydieračov a vyhodili ich zo strany. Následne strana stratila aj poslanca Romana Malatinca, ktorý prešiel k Rudolfovi Huliakovi. Strana Hlas už nemala vplyv ani na svojho štvrtého poslanca Jána Ferenčáka.

„Predstavitelia Hlasu začali spokojne vyhlasovať, že oni nič, a že väčšinu v NR SR má zabezpečiť premiér, teda ja. Ani vedenie SNS sa nedokázalo pomeriť so svojimi tromi poslancami – Huliakom, Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom a nájsť spoločnú politickú reč,“ doplnil premiér s tým, že mohol nechať vládnu koalíciu padnúť a umožniť predčasné voľby, čo by malo podľa neho katastrofálne následky pre Hlas-SD aj SNS.

„Smer-SD ako jediná stabilná strana vládnej koalície by si svoje pozície udržal. Dokonca ich mohol aj posilniť. Samozrejme, bez záruky, že by po voľbách bol schopný zostaviť novú vládu. Ja však neverím, že opozícia dnes predstavuje akúkoľvek zmysluplnú alternatívu. Preto som sa rozhodol zabojovať za ďalšiu existenciu vládnej koalície,“ vyhlásil Fico.

Záchrana vládnej koalície

Predseda vlády pripomenul, že Smer-SD dostal pod kontrolu ministerstvo športu predtým patriace SNS a ministerstvo investícii patriace Hlasu.

„Mali sme na to dôvod, lebo SNS aj Hlasu klesol počet poslancov v kluboch. Klubu SNS musel Smer dokonca požičať poslanca Dušana Muňka, aby vôbec mohol legálne existovať. Jasne som deklaroval, že Smer nemá záujem tieto ministerstvá ovládnuť, a že ich použijem len na vyriešenia krízovej situácie v parlamente. A to som aj urobil,“ uviedol Fico, ktorý tak za ministra športu a cestovného ruchu navrhol vymenovať Huliaka, poslanca zvoleného za SNS, čím sa opätovne k vládnej koalícii prihlásili štyria poslanci.

„Za ministra investícii som navrhol Migaľa, poslanca zvoleného za Hlas-SD, čím sa do vládnej koalície vrátili zostávajúci traja poslanci. Na schôdzi NR SR budúci týždeň by tak mala mať vládna koalícia opäť 79 poslancov, hoci mňa už nič neprekvapí,“ doplnil premiér.

„Na záchranu vládnej koalície som s obrovskou pomocou Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pristúpil k absurdnej politickej operácii, akú som za mojich 33 rokov v politike, nielen že nikdy neurobil, ale ani nevidel. Absurdnosť toho, čo sa stalo v radoch politickej strany Hlas, musel priznať aj prezident Peter Pellegrini, ktorý Migaľa navrhol na kandidátku,“ doplnil Fico s tým, že z príhovoru prezidenta Petra Pellegriniho po vymenovaní nového ministra doslova kričala frustrácia z toho, ako to Hlas nezvládol.

Premiér pokračoval, že vládna koalícia tým, že za nových ministrov a štátnych tajomníkov nastúpia náhradníci ochotní podporovať vládnu koalíciu, získala nielen možnosť prijímať zákony, ale aj voliť, a to napríklad predsedu parlamentu.

„Hlasu sme pomohli obnoviť pôvodné stavy v jeho poslaneckom klube a idú ďalej. Označujú rýchlu voľbu nominanta Hlasu za predsedu NR SR za prirodzenú, ako keby sa nič nestalo. A aby toho nebolo málo, tvária sa, že čo my máme s nejakým Migaľom alebo Šalitrošom, veď sme ich presa vyhodili zo strany. To sú vraj už nominanti Smeru, hoci boli zvolení na kandidátke Hlasu. Aby bolo jasné, ani Huliak, ani Migaľ, ani Šalitroš nie sú v Smere, a nie sú ani nominanti Smeru. Sú to poslanci zvolení buď na kandidátke SNS alebo Hlasu,“ zdôraznil Fico, ktorý tak odmieta, aby sa niekto zbavoval zodpovednosti za ľahkovážnosť pri zostavovaní kandidátky.

Nezávislí nominanti

Premiér zdôraznil, že noví ministri vo vláde budú nezávislí nominanti a budú odborne a politicky zodpovedať predsedovi vlády.

„Dostali sa do vládnych štruktúr ako cena za obnovenie vládnej väčšiny a daň za neschopnosť vedení Hlasu a SNS dohodnúť sa s nimi ako s vlastnými poslancami. Krízu, ktorú sme riešili niekoľko týždňov, a výsledkom ktorej je absurdná politická štruktúra vo vláde, mohli vedenia SNS a Hlasu vyriešiť lusknutím prsta za pár hodín s desatinovými nákladmi v porovnaní s tým, ako veľa musia dnes zaplatiť a znášať. Rovnako ako celá vládna koalícia,“ vyhlásil predseda vlády a v závere informoval, že v pondelok 24. marca sa uskutoční koaličná rada, na ktorej budú rokovať o postupe na najbližšej schôdzi parlamentu. Hovoriť budú aj o voľbe predsedu NR SR.

„Smer si ctí záväzok z koaličnej zmluvy, že kandidáta na post predsedu NR SR navrhuje Hlas. Musíme si však povedať, ako sme sa, a vďaka komu, k tejto voľbe dostali,“ uzavrel premiér.