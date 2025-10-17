Prišli, odchodili a zarobili milióny. Tenisová exhibícia v Rijáde púta nežiaducu pozornosť

Zatiaľ čo sa na svete koná viacero súbežne hraných turnajoch, tak tí najlepší si odbehli do Saudskej Arábie zahrať si exhibičné podujatie.
Medzi nimi sú Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovič, Taylor Fritz, Alexander Zverev a Stefanos Tsitsipas. Prví dvaja menovaní si zahrajú očakávané finále, ďalší dvaja zase duel o tretie miesto. Posledná dvojica však neupútala práve tenisovým umením.
Do semifinále exhibície boli nasadení Španiel so Srbom, zvyšní si oň museli zahrať. V hrozivej forme nachádzajúci sa Nemec s Grékom očakávane prehrali, no ich výkon akoby nenasvedčoval tomu, že sa chcú prebojovať ďalej.
V športovom SITE: Padel rastie raketovým tempom, Majstrovstvá Slovenska prilákali 120 hráčov - ROZHOVOR
Koľko zarobili za minútu hry?
Už len za toto stretnutie mali garantovanú sumu vo výške 1,5 milióna dolárov, čo je v prepočte 1 282 020 eur.
Zverev zarobil 25-tisíc dolárov (21 367 eur) za každú minútu svojho nadmieru slabého hodinového výkonu na kurte. Tsitsipas hral o 16 minút dlhšie, takže na konte mal „len“ 19 736 dolárov za jedinú minútu hry (16 867 eur).
Aj tak ide o úctyhodné cifry vzhľadom k tomu, keďže viacerí diváci priamo na tribúne či pri televíznych obrazovkách považovali výkon týchto dvoch tenistov za mizerný, ľahostajný a odovzdaný. Akoby si prišli len zarobiť.
Agassi chváli mladého Američana Tiena. Má podľa neho neuveriteľný talent a mentálnu silu
Je to fraška
Grékova účasť vyvolala veľký rozruch, pretože pôvodne nebol ani nominovaný a z turnaja v Šanghaji sa odhlásil pre zranenie. Rovnako ako Jack Draper z Rijádu, kde sa podujatia koná. Tsitsipas mu tak môže len ďakovať.
„Nemá zmysel, aby Tsitsipas a Zverev zarobili za svoje výkony rovnaké peniaze ako niekto, kto prehrá v semifinále alebo finále. Je to fraška. Fanúšikovia nie sú hlúpi. Nebudú tolerovať výkony hráčov, ktorí nie sú zdravotne fit a prišli si len pre odmenu,“ uviedol novinár a tenisový expert José Morón.
Vo štvrťfinále Šramková takmer vyhrala prvý set, ale nakoniec nestačila na Fernandezovú - VIDEO
Ohromná suma
Víťaz celého podujatia získa neuveriteľných šesť miliónov dolárov (asi 5 128 080 eur), čo je viac ako po triumfe na US Open, kde bola odmena o jeden milión menej.
Zápas o tretie miesto sa bude hrať v sobotu 18. októbra o 18:30 SELČ medzi Djokovičom a Fritzom. Hneď po nich naskočia do finále Alcaraz so Sinnerom, ktorí budú bojovať okrem iného aj o tučný balík peňazí.