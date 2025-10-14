Agassi chváli mladého Američana Tiena. Má podľa neho neuveriteľný talent a mentálnu silu

Stále iba 19-ročný Learner Tien sa rýchlo presadzuje na okruhu, legenda ho prirovnáva k Alexovi De Minaurovi.
Niekdajšia jednotka svetového rebríčka tenistov ATP Andre Agassi vyjadril veľkú pochvalu pre mladého amerického tenistu Learnera Tiena, ktorý má podľa neho všetky predpoklady stať sa jedným z najlepších hráčov sveta.

Devätnásťročný Tien sa nedávno dostal do finále dvojhry mužov na turnaji v čínskom Pekingu a potom v Šanghaji prehral s bývalou svetovou jednotkou Daniilom Medvedevom až po trojsetovej bitke.

„Naučil sa tenis fenomenálne dobre. Je neuveriteľne nadaný, nielen svojou hrou, ale aj mysľou. Musí prekonať určité fyzické obmedzenia, pokiaľ ide o veľkosť a silu, ale je stále veľmi mladý. Keď sa na neho pozriem z hľadiska tenisovej techniky, je jedným z mála hráčov, pri ktorých si hovorím, ako by som mu mohol pomôcť zlepšiť sa – on robí všetko správne,“ povedal Agassi.

Agassi, ktorý sa zúčastnil turnaja v Hongkongu, ocenil Tienovu chladnokrvnosť v zápasoch. Porovnal ho s Austrálčanom Alexom De Minaurom, ktorý je o sedem rokov starší: „Najviac si cením, že obaja vždy dokážu prísť a hrať na najvyššej úrovni, ich krvný tlak sa nemení. Majú schopnosť zvýšiť svoju hru a vyzvať hráčov z Top 10.“

Tien, ktorý sa stal profesionálom v roku 2023 a momentálne je na 38. mieste svetového rebríčka, podľa osemnásobného grandslamového šampióna Agassiho mentálne disponuje všetkým potrebným na úspech.

