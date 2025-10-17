Vo štvrťfinále Šramková takmer vyhrala prvý set, ale nakoniec nestačila na Fernandezovú - VIDEO

Rebecca Šramková nepostúpila do semifinále dvojhry žien na turnaji WTA 250 v japonskej Osake. Najlepšia slovenská tenistka vo štvrťfinále podľahla turnajovej štvorke Kanaďanke Leylah Fernandezovej za 94 minút 6:7 (2), 3:6.
Šramková si nedala darček k nedeľňajším 29. narodeninám, hoci mala šance na víťazstvo. V rebríčku WTA vo dvojhre by sa mala posunúť zo 65. na 63. miesto.
Šramková si zahrá vo štvrťfinále v Osake, Liovej odplatila prehru z US Open
V koncovke prvého setu Slovenka viedla 6:5 s brejkom, ale potom ju zradilo podanie. Jej súperka to využila, dotiahla set do tajbrejku a v ňom ťažila z chýb slovenskej hráčky.
Viedla aj v druhom sete
V druhom sete Šramková viedla 2:0, ale Fernandezová otočila na 2:4 a napokon pri podaní slovenskej hráčky za stavu 5:3 premenila 23-ročná ľaváčka z Kanady štvrtý mečbal.
Bývalá finalistka US Open Fernandezová (2021) Šramkovej odplatila prehru z osemfinále tohtoročného turnaja v mexickom Monterrey 2:6, 6:3, 6:2.
Zostala pozitívna
„Keď som súperku v závere prvého setu naspäť brejkla, dodalo mi to energiu do tajbrejku. V druhom sete súperka začala veľmi dobre, ale zostala som pozitívna a postupne som zvyšovala tlak na ňu. Bola to bitka, ale na konci som sa tešila z víťazstva,“ vravela Fernandezová po zápase, cituje ju web WTA Tour.