Vo štvrťfinále Šramková takmer vyhrala prvý set, ale nakoniec nestačila na Fernandezovú - VIDEO

Rebecca Šramková prehrala s Kanaďankou Leylah Fernandezovou na turnaji WTA v Osake.
TENIS: Rebeccca Šramková - Leylah Fernadezová
Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v japonskej Osake. Foto: archvívne, SITA/AP.
Rebecca Šramková nepostúpila do semifinále dvojhry žien na turnaji WTA 250 v japonskej Osake. Najlepšia slovenská tenistka vo štvrťfinále podľahla turnajovej štvorke Kanaďanke Leylah Fernandezovej za 94 minút 6:7 (2), 3:6.

Šramková si nedala darček k nedeľňajším 29. narodeninám, hoci mala šance na víťazstvo. V rebríčku WTA vo dvojhre by sa mala posunúť zo 65. na 63. miesto.

V koncovke prvého setu Slovenka viedla 6:5 s brejkom, ale potom ju zradilo podanie. Jej súperka to využila, dotiahla set do tajbrejku a v ňom ťažila z chýb slovenskej hráčky.

Viedla aj v druhom sete

V druhom sete Šramková viedla 2:0, ale Fernandezová otočila na 2:4 a napokon pri podaní slovenskej hráčky za stavu 5:3 premenila 23-ročná ľaváčka z Kanady štvrtý mečbal.

Bývalá finalistka US Open Fernandezová (2021) Šramkovej odplatila prehru z osemfinále tohtoročného turnaja v mexickom Monterrey 2:6, 6:3, 6:2.

Zostala pozitívna

„Keď som súperku v závere prvého setu naspäť brejkla, dodalo mi to energiu do tajbrejku. V druhom sete súperka začala veľmi dobre, ale zostala som pozitívna a postupne som zvyšovala tlak na ňu. Bola to bitka, ale na konci som sa tešila z víťazstva,“ vravela Fernandezová po zápase, cituje ju web WTA Tour.

