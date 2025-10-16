Padel rastie raketovým tempom: Majstrovstvá Slovenska prilákali 120 hráčov

Od piatka 17. októbra do nedele 19. októbra sa v Bratislave uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v padeli, ktoré prilákajú najlepších domácich hráčov tohto dynamicky rastúceho športu. Dejiskom podujatia bude Športový komplex Aurial Padel (bývalá Športová hala Elán, pozn.). Ide o tretí oficiálny národný šampionát v padeli, ktorý sa tentoraz odohrá výlučne na slovenskej pôde.
„Máme prihlásených okolo 60 dvojíc, čo znamená približne 120 hráčov. Polovica z nich odohrá kvalifikáciu a v hlavnej súťaži potom bude 32 dvojíc,“ uviedol pre agentúru SITA Michal Sabo, manažér Slovenskej padelovej federácie.
Padelový boom pod Tatrami
Sabo zároveň potvrdil, že padel na Slovensku zažíva rýchly rozmach. Najväčšia hala s dvanástimi kurtmi sa nachádza v Bratislave a podľa neho ide o najväčší indoorový padelový komplex v strednej Európe. „Ten boom cítime najmä ostatné dva roky. Okrem veľkej haly máme ďalšie štyri kurty v Rači, nové ihriská pribúdajú prakticky po celom Slovensku. Je to šport, o ktorý majú ľudia čoraz väčší záujem,“ doplnil Sabo.
Podľa neho je padel atraktívny aj tým, že spája šport, zábavu a spoločenský rozmer. „Padel je veľmi spoločenský šport. Hrá sa výhradne vo štvorhre, hráči spolu komunikujú, zabávajú sa. A pritom je to pohybovo aktívne, spáliš kalórie, ale neodchádzaš z kurtu zničený,“ vysvetlil.
Myslia aj na mládež
Zaujímavosťou tohtoročného šampionátu bude aj premiérový televízny prenos, čo podľa organizátorov výrazne pomôže propagácii padelu na Slovensku. „Toto bude prvýkrát, čo si budú môcť diváci pozrieť Majstrovstvá Slovenska v televízii. Je to pre nás veľký krok vpred a dôkaz, že popularita padelu rastie,“ povedal Sabo.
Slovenská padelová federácia okrem organizácie turnajov rozbieha aj projekty zamerané na mládež a športovú výchovu. „Momentálne máme v akadémii vyše sto detí. Chceme, aby sa padel dostal aj do škôl a športových kampusov, aby vyrastali noví reprezentanti,“ priblížil.
Kombinácia tenisu a squashu
Padel, ktorý vznikol v Mexiku a rozvinul sa v Španielsku, kombinuje prvky tenisu a squashu. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 20 × 10 metrov, ohraničenom sklenenými stenami, ktoré sú priamo súčasťou hry. „Hráš v zásade tenis, ale využívaš aj odrazy od skla ako v squashi. Tie steny sú pomocníkom, keď sa naučíš s nimi pracovať,“ vysvetlil Sabo.
Dodal, že jedným z dôvodov, prečo si padel získava obľubu, je jeho dostupnosť. „Nie je to technicky náročný šport. Podanie je zdola, hrá sa na umelej tráve, nezaťažujú sa kolená a veľmi rýchlo máš pocit, že sa ti darí. Aj preto sa ľudia na kurt radi vracajú.“
Svetlá budúcnosť
Slovensko sa podľa Saba v rámci strednej Európy drží krok s krajinami ako Česko, Rakúsko či Poľsko. „Naši hráči chodia na turnaje do Rakúska a sú tam úspešní, rovnako k nám chodia Česi. Samozrejme, ešte nie sme na úrovni Španielska, Talianska či Švédska, ale robíme, čo sa dá,“ poznamenal.
Cieľom federácie v najbližších rokoch je posilniť reprezentáciu a vychovať mladých hráčov, ktorí sa dokážu presadiť aj na medzinárodnej úrovni. „Chceme sa venovať deťom, reprezentácii a celkovo rozvoju športu. Verím, že padel na Slovensku čaká veľmi silná budúcnosť,“ uzavrel Michal Sabo.