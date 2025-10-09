Francúzska tenistka si nechala zväčšiť prsia. Na kurtoch môže byť v tomto svetový unikát - FOTO

Kedysi patrila medzi 50 najlepších tenistiek sveta. Tento rok odohrala len tri zápasy a to na prelome septembra a októbra na turnaji v Remeši. Dovtedy riešila zdravotné komplikácie.
Čas na úplne zotavenie sa však Océane Dodinová využila štýlovo. Splnila si sen, o ktorom dlhé roky premýšľala – nechala si zväčšiť prsia.
Po takmer ročnej prestávke pre liečbu problémov s vnútorným uchom, ktorý jej spôsoboval závraty, je však späť. A s novou vizážou.
Neľutuje to
„Skúsila som hrať halovú sezónu na konci roka 2024, pretože tam mám najmenej problémov a najmenej ma to obmedzuje. Ale psychicky to bolo príliš ťažké a naozaj som sa cítila príliš obmedzovaná. Rozhodla som sa preto urobiť si prestávku a pokúsiť sa vyriešiť tento problém, aby som sa mohla vrátiť v najlepšej forme. Problém stále nie je vyriešený, ale už je to o niečo lepšie,“ prezradila pre RMC Sport v rozhovore s tým, že bojuje už desať rokov a veľa riešení neexistuje. Počas leta ju sklamalo, že sa to pŕliš nezlepšilo.
Možno aj preto si splnila tajné želanie a zväčšila si prsia, ktorými sa pýši na sociálnych sieťach. „Je to niečo, čo som chcela urobiť už dlho, a je pravda, že som využila túto prestávku, pretože som si povedala, že keďže po zákroku treba pauzovať asi dva mesiace, počas sezóny to nie je možné. A radšej to urobím teraz ako v štyridsiatke, keď skončím kariéru. Som veľmi rada, že som to urobila, vôbec to neľutujem a neprekáža mi to.“
Opak Halepovej
Všetci jej údajne vraveli, že takto nebude môcť hrať. „Ako keby som mala melóny. Nie sú malé, ale neprekážajú mi v hre. Existujú špeciálne podprsenky,“ priblížila.
Išla tak opačnou cestou ako Rumunka Simona Halepová, ktorá podstúpila zmenšenie pŕs. „Tie boli naozaj veľmi veľké. To ju v hre obmedzovalo. Je pravda, že som asi prvá, kto hrá s umelými prsami, ale vo všetkom musí byť niekto prvý.“
Jej kamarát a chirurg zároveň jej všetko vysvetlil, spoločne to plánovali dlhý čas. „Spýtala som sa ho a on mi povedal, že mi to nebude prekážať. Ak by mi povedal opak, neurobila by som to,“ uviedla pre uvedené médium.
Je rada za návrat
Čo sa týka problémov s vnútorným uchom, vníma ich viac na turnajoch pod holým nebom ako v hale. Bráni jej v tom aj slnko, keď podľa vlastných slov vidí na kurte až „tri loptičky“.
„Mám pocit závratu, točí sa mi hlava, mám pocit nestability. Takže si myslím, že keď je teplo, je to ešte nepríjemnejšie,“ povedala Dodinová s tým, že po návrate sa cíti v poriadku.
„Chýbal mi ten malý stres počas zápasu. Snažím sa zostať pri rovnakých schémach. Fyzicky to bude asi zložitejšie, najmä na začiatku, pretože som veľa netrénovala,“ doplnila a dúfa, že si v januári zahrá kvalifikáciu na Australian Open.
Na záver sa jej novinár Éric Salliot opýtal, ako to je s príjmami tenistov. „Nie sme milionári, ale dá sa vyžiť z peňazí, ktoré sme získali od začiatku kariéry až doteraz,“ odpovedala mu.
Aktuálne Dodinovej patrí 370. miesto v rebríčku WTA. Kedysi okupovala 46. pozíciu.