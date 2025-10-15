Podtatranskí starostovia označujú komunálnu reformu za nutnosť. Inak v obciach nebudú ani svietiť, ani kúriť

Predmetom rokovania primátorov a starostov, ktoré sa konalo v úvode októbra, boli podľa Bieľaka dve veľmi dôležité témy.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
Poprad, komunálna reforma
Stretnutie podtatranských starostov a primátorov ohľadom komunálnej reformy. Foto: www.facebook.com
Poprad Regionálne správy Regionálne správy z lokality Poprad

Komunálna reforma je nevyhnutná. Inak v niektorých obciach nebudeme už ani svietiť, ani kúriť. Takto znie odkaz starostov a primátorov spod Tatier, ktorý po ich rokovaní tlmočil na sociálnej sieti predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcíŠtefan Bieľak.

Konsolidácia v rámci tretieho balíka opatrení

Predmetom rokovania, ktoré sa konalo v úvode októbra, boli podľa Bieľaka dve veľmi dôležité témy. Išlo o konsolidáciu verejných financií v rámci tretieho balíka opatrení a aplikáciu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, teda dlhovej brzdy v praxi miest a obcí, a tiež zámer reformy verejnej správy vrátane samosprávy.

„V súvislosti s konsolidáciou verejných financií starostovia a primátori zásadne odmietajú spôsob, akým bol tretí balík opatrení prijatý, o nás bez nás, bez absolútnej diskusie. Navrhujú preto Združeniu miest a obci Slovenska rokovať s vládou SR o prijatí opatrenia na zmiernenie jej dopadov,“ uviedol na Bieľak.

V rámci opatrení chcú presadiť zmenu právnej úpravy dane z nehnuteľnosti, urýchlené čerpania fondov Európskej únie a požadujú zabezpečiť financie na ďalšie fungovanie miestnych občianskych hliadok presunom financií v rámci fondov EÚ, ktoré má pod sebou splnomocnenej vlády pre rómske komunity.

Prevod štátnych pozemkov

V rámci opatrení považujú za rovnako dôležité presadiť bezodplatný prevod štátnych pozemkov v intravilánoch miest a obcí do ich majetku, ďalej opatrenia zamerané na riešenie konkrétnych problémov v obciach s rómskou komunitou, s cieľom čo najviac presadzovať princíp zásluhovosti a motivácie, i vykrytie výdavkov na už schválené zvyšovanie platov zamestnancov v školstve od 1. januára budúceho roka. V súvislosti s komunálnou reformou podtatranskí starostovia a primátori diskutovali o niekoľkých možných modeloch budúceho fungovania samosprávy.

„Hovorilo sa o tom, aké kompetencie majú mať mestá a obce, ako ich financovať, aká by mala byť budúca štruktúra miest a obcí na Slovensku. Prítomní starostovia a primátori sa zhodli na tom, že najdôležitejším a zásadným konsolidačným opatrením je príprava a realizácia komunálnej reformy,“ skonštatoval predseda regionálneho združenia.

