Branislav Baroš bude opäť kandidovať na post primátora Trnavy, chce vymeniť Bročku – VIDEO

Podnikateľ Branislav Baroš sa bude v ďalších komunálnych voľbách opäť uchádzať o post primátora Trnavy. Bude nominantom regionálnej politickej strany Trnava pre každého, ktorá podľa jej predsedu Miloša Krištofíka rokuje o spoločnom postupe s ďalšími politickými subjektami. Baroš kandidoval aj v roku 2022, vo voľbách primátora skončil na druhom mieste. Za víťazným Petrom Bročkom zaostal zhruba o 2400 hlasov.
Radikálna zmena
Trnava podľa vyjadrenia Baroša potrebuje radikálnu zmenu vo vedení mesta. „Trnava potrebuje vedenie, ktoré bude otvorene, transparentne a v spolupráci so všetkými obyvateľmi komunikovať a konať v prospech nášho mesta,“ povedal Baroš pri predstavovaní politického subjektu Trnava pre každého. Dodal, že ako terajší mestský poslanec videl nielen to, ako Trnava rastie, ale videl aj chyby v jej vedení.
„Chceme vrátiť slušný život do tohto mesta. Podporiť lokálnych podnikateľov, remeselníkov, zamestnávateľov a vytvárať priestor v tomto meste, kde sa ľudia budú cítiť ako doma,“ vyhlásil Baroš.
Trnava pre každého
Viackrát pritom zdôrazňoval, že Trnava potrebuje vedenie, ktoré počúva. Volebný program chce predstaviť neskôr, pretože by mal vznikať po dohode s ďalšími politickými stranami, ktoré by ho mohli podporiť. Baroš je predsedom občianskeho združenia Trnava pre každého, po vzniku politickej strany s rovnakým názvom mieni činnosť združenia utlmovať.
Podľa predsedu strany Trnava pre každého Miloša Krištofíka prebieha rokovanie o spoločnom postupe s KDH, ale aj niektorými ďalšími stranami. Cieľom je postaviť do volieb proti Petrovi Bročkovi len jedného kandidáta na primátora. Primátor Peter Bročka je vo funkcii už tretie volebné obdobie. Svoju kandidatúru v ďalších voľbách zatiaľ nevylúčil, ale definitívne ju ani nepotvrdil.