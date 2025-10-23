Prieskum ukázal prepad Smeru, nárast Progresívneho Slovenska, ale karty stále mieša aj „nechcený“ Matovič

Smer-SD už stráca na Progresívne Slovensko (PS) viac ako šesť percent a Hlas-SD je až za Republikou. Prieskum agentúry Focus pre portál 360tka tiež ukázal, že medzimesačne si polepšilo päť politických subjektov.
Ako by sa voľby konali v októbri, Progresívne Slovensko (PS) by volilo 23,1 percenta respondentov, čo je o vyše percento viac ako minulý mesiac. Smer-SD oproti septembri, naopak, o vyše percento stratil a je na rovnej sedemnástke. „Má najnižšie preferencie od posledných volieb,“ poznamenal pri hodnotení prieskumu Michal Kovačič zo spomínaného portálu.
KDH aj SaS si polepšili
V prieskume agentúry Focus bol dlhodobo na treťom mieste Hlas-SD, ale v októbri sa to zmenilo a s 9,8 percentami ho obsadila Republika. Strana Matúša Šutaja Eštoka je štvrtá, oproti septembri si odpísala tri desatiny, momentálne by získala 9,4 percenta hlasov. Piate je Matovičovo hnutie Slovensko, ktorému by odovzdalo svoj hlas 8,3 percenta respondentov.
Prieskum: Smer-SD a KDH sú na tom najhoršie za posledný polrok, do parlamentu by prešli aj Demokrati
Zdá sa, že podpora novely Ústavy SR neublížila KDH, keďže v porovnaní s minulým mesiacom stúplo o šesť desatín na 6,7 percenta. Do parlamentu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) so 6,3 percentami a strana Demokrati, ktorá je dve desatiny nad hranicou zvoliteľnosti. Slovenská národná strana (SNS) si udržala septembrových 4,3 percenta a Aliancia si pohoršila na rovné štyri.
„Nechcený“ Matovič stále mieša karty
Agentúra Focus zbierala dáta od 13. do 21. októbra na vzorke 1028 respondentov a ak by sa voľby skončili tak, ako ukázal prieskum, Republika by svojimi 17 kreslami v parlamentu nepomohla k väčšine súčasným koaličným stranám, pretože Smer-SD by mal 30 kresiel a Hlas-SD by v pléne obsadil 16 miest – toto trio by tak malo dokopy len 63 kresiel.
Ak by ste si však mysleli, že vstupom Demokratov do parlamentu, už nebude pre vznik koalície na „druhej strane brehu“ potrebný Igor Matovič, tak sa mýlite. Štvorica Progresívne Slovensko, KDH, SaS a Demokrati by mali spolu iba 72 kresiel, čo by na väčšinu v pléne nestačilo.
Naopak päťkoalícia, aj s Matovičom, by mala 87 poslancov – Progresívne Slovensko (40), matovičovci (15), KDH (12), SaS (11) a Demokrati by v parlamente obsadili 9 stoličiek.
Výsledky prieskumu agentúry Focus – vývoj preferencií
- zdroj: 360tka
|Politický subjekt
|Október
|September
|August
|Júl
|Jún
|Máj
|Progresívne Slovensko
|23,1 %
|22 %
|21,2 %
|20,7 %
|20,2 %
|20,9 %
|Smer-SD
|17 %
|18,2 %
|18,7 %
|19,6 %
|18,8 %
|19,1 %
|Republika
|9,8 %
|9,7 %
|9,9 %
|9,8 %
|9,7 %
|7,9 %
|Hlas-SD
|9,4 %
|9,7 %
|10,1 %
|11,7 %
|10,5 %
|10,6 %
|Hnutie Slovensko
|8,3 %
|8,5 %
|8,2 %
|7,5 %
|8,5 %
|7,8 %
|KDH
|6,7 %
|6,1 %
|6,7 %
|6,3 %
|7,5 %
|7,3 %
|Sloboda a Solidarita
|6,3 %
|6,1 %
|6,3 %
|6,8 %
|6,1 %
|6,8 %
|Demokrati
|5,2 %
|5,1 %
|4,8 %
|4,6 %
|4,8 %
|4,6 %
|SNS
|4,3 %
|4,3 %
|4 %
|3,8 %
|3,7 %
|3,9 %
|Aliancia
|4 %
|4,3 %
|4,6 %
|4 %
|4,8 %
|4,6 %