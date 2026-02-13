Priamy postup do štvrťfinále je na dosah. Prekvapia Slováci aj Švédov? Nagy pre SITA: Náročný duel, no vyhráme - FOTO

Postupová matematika je už jasná – Slováci môžu ísť nečakane priamo do štvrťfinále.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Brankár Samuel Hlavaj a útočník Pavol Regenda po triumfe Slovenska nad Fínskom (4:1) v zápase základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: SITA/AP.
Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách začína vrcholiť v skupinovej fáze. Zatiaľ čo sa skupina B, kde hrá aj Slovensko, skončí už v sobotu 14. februára, zvyšné dve o deň neskôr.

Potom bude nasledovať vyraďovacia časť. Až vo štvrťfinále si môžu zahrať hokejisti spod Tatier v prípade výhry, remízy či prehry o dva góly.

Tretie a záverečné stretnutie v skupine má jasného favorita v podobe Severanov. Ale rovnakými boli aj Fíni a predpoklady na papieri sa nepotvrdili.

Pred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf „troch koruniek“ od kurzy 1,18 až 1,20. Remíza bola ohodnotená v rozmedzí 6,64 až rovných 7. A prípadné víťazstvo hokejistov spod Tatier malo hodnotu medzi 10 a 11.

Tentoraz však stávkové kancelárie Fortuna, Niké a Tipsport museli o čosi zmeniť svoju ponuku kurzov. Aktuálne je výhra Švédska v kurze od 1,24 do 1,30. Remíza má hodnoty od 6,40 do 7,60. Slováci by zvíťazili s číslom 7,20 až 8,99. Tu sa teda kurzy znížili, je to o čosi pravdepodobnejšie.

Podľa bývalého skvelého útočníka Ladislava Nagyho to bude veľmi náročný duel.

Sú silní na puku a majú celý tím z hráčov NHL. Tipujem však našu výhru 3:2,“ uviedol pre agentúru SITA. Takto to vidí dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).

Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko

Švédsko po úvodnej výhre nad Talianskom 5:2 prehralo nad večným rivalom z Fínska 1:4. Postupová matematika je už jasná – Slováci môžu ísť nečakane priamo do štvrťfinále.

Proti „trom korunkám“ im stačí zvíťaziť, remizovať, ale aj prehrať o dva góly. Spoliehať sa však na nerozhodný výsledok či prehru o určitý počet presných zásahov je nesprávne a môže sa to ľahko vypomstiť.

