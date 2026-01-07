Na železnici sa takmer stala ďalšia tragédia, iba štyri minúty delili kamionistu od zrážky s rýchlikom - FOTO

Nebyť michalovských policajtov, následky by boli fatálne.
Na železničnom priecestí v Michalovciach zapadol kamión a iba štyri minúty chýbali, aby došlo k zrážke s rýchlikom.
Na železničnom priecestí v Michalovciach zapadol kamión a iba štyri minúty chýbali, aby došlo k zrážke s rýchlikom. Foto: www.facebook.com.
V Michalovciach sa takmer stala ďalšia tragédia na železnici a iba rýchly zásah polície tomu zabránil. Niekoľkotonový ťahač zapadol priamo na priecestí na Humenskej ceste, kde mal o štyri minúty prechádzať rýchlik. „Vodič sa snažil urobiť maximum, no proti sile vetra, množstvu snehu a hmotnosti vozidla bol bezmocný,“ priblížila polícia.

Nebyť michalovských policajtov, následky by boli fatálne. „Situáciu si všimli, okamžite zastavili, aby pomohli a súčasne vyrozumeli kolegov železničnej polície, ktorí zabezpečili obmedzenie železničnej dopravy,“ informovala ďalej polícia v príspevku na sociálnej sieti Facebook a pridala aj fotografie.



Ak by informácia nebola okamžite posunutá ďalej, mohlo dôjsť k tragédii, pretože o štyri minúty mal týmto úsekom prechádzať rýchlik. „Vďaka pohotovej reakcii policajtov a bagristovi, ktorého si všimli v blízkosti priecestia, sa podarilo kamión stiahnuť mimo koľajiska bez zranení a bez škôd na majetku,“ doplnila polícia.

