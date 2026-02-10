Únia musí najskôr vedieť, čo od Putina chce. Tlak musí podľa Kallasovej smerovať na Moskvu

Šéfka zahraničnej politiky EÚ oznámila, že v najbližších dňoch predloží členským štátom zoznam „návrhov“ na spoločné požiadavky voči Moskve.
Európska únia (EÚ) by si mala ešte pred začiatkom akýchkoľvek rozhovorov s Kremľom ujasniť, aké ústupky bude od Moskvy požadovať na dosiahnutie mieru na Ukrajine, vyhlásila v utorok šéfka európskej diplomacieKaja Kallasová.

Najprv obsah, potom forma

„Najprv si povedzme, o čom chceme s Rusmi hovoriť, a až potom, kto s nimi bude hovoriť,“ povedala Kallasová novinárom v Bruseli v súvislosti s návrhmi viacerých európskych lídrov vrátane francúzskeho prezidentaEmmanuela Macronatalianskej premiérkyGiorgie Meloniovej na obnovenie kontaktov s Ruskom.

Meloniová už skôr navrhla, že Únia by mohla vymenovať osobitného vyslanca, ktorý by pri rokovaniach zastupoval celý 27-členný blok.

Európa musí súhlasiť

Kallasová oznámila, že v najbližších dňoch predloží členským štátom zoznam „návrhov“ na spoločné požiadavky voči Moskve. EÚ by podľa nej mala vyvíjať väčší tlak na Moskvu, aby pristúpila na ústupky, napríklad obmedzenie počtu svojich ozbrojených síl, pretože sa zdá, že Washington požaduje kompromisy skôr od Kyjeva.

„Na dosiahnutie udržateľného mieru musia pri rokovacom stole všetci vrátane Rusov a Američanov pochopiť, že potrebujú súhlas Európanov,“ uviedla s tým, že podmienky treba klásť Moskve, nie Kyjevu. Dodala, že ak bude Moskva trvať na maximalistických požiadavkách, „my by sme tiež mali predložiť maximalistické požiadavky“.

Podľa Kallasovej Rusko vojnu na Ukrajine „nevyhráva“ a jeho straty „výrazne rastú“.

