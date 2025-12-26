Prezidenti Zelenskyj a Trump sa stretnú v nedeľu na Floride

Kyjev v piatok oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu na Floride stretne so šéfom americkej administratívy Donaldom Trumpom, aby spolu prerokovali, ako sa priblížiť k ukončeniu takmer štyri roky trvajúcej ruskej agresie na Ukrajine.
Stretnutie na prerokovanie nových mierových návrhov prichádza v čase Trumpovho intenzívneho úsilia o sprostredkovanie dohody o ukončení najhoršieho konfliktu v Európe od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945.
„Počas víkendu, myslím, že v nedeľu, sa na Floride stretneme s prezidentom Trumpom,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. Jeho kancelária neskôr potvrdila, že stretnutie oboch štátnikov je „naplánované“ na nedeľu na Floride, kde má Trump svoju súkromnú rezidenciu.
Bilaterálne dohody
Súčasťou plánu sú samostatné bilaterálne dohody medzi USA a Ukrajinou o bezpečnostných zárukách, rekonštrukcii a ekonomike.
„Budeme diskutovať o týchto dokumentoch, bezpečnostných zárukách,“ povedal Zelenskyj. „Čo sa týka citlivých otázok, budeme diskutovať o Donbase a Záporožskej jadrovej elektrárni a určite budeme diskutovať aj o ďalších otázkach,“ dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj tento týždeň povedal, že medzi Kyjevom a Washingtonom v týchto dvoch kľúčových otázkach stále pretrvávajú nezhody. V stredu ukrajinský prezident predstavil novú verziu 20-bodového mierového plánu, ktorý bol podľa jeho slov dohodnutý medzi vyjednávačmi Kyjeva a Washingtonu a následne zaslaný Moskve na vyjadrenie.
Rusom sa to nepáči
Plán okrem iného obsahuje opätovné potvrdenie územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny, silné bezpečnostné záruky pre Kyjev, či zriadenie viacerých fondov na obnovenie ukrajinskej ekonomiky, ale aj to, že Ukrajina musí uskutočniť voľby čo najskôr po uzavretí dohody.
Rusko však v reakcii na plánované stretnutie Trumpa so Zelenským obvinilo Ukrajinu zo snahy „torpédovať“ rokovania o americkom pláne na ukončenie svojej vojenskej ofenzívy a uviedlo, že text, ktorý tento týždeň predložil Kyjev, sa „radikálne líši“ od textu, ktorý Moskva vyrokovala s Washingtonom.
„Naša schopnosť urobiť konečný krok a dosiahnuť dohodu bude závisieť od našej vlastnej práce a politickej vôle druhej strany,“ povedal v piatok ruský námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.