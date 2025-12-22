Rusko v pondelok uviedlo, že v rozhovoroch so Spojenými štátmi o pláne na ukončenie vojny na Ukrajine dochádza len k „pomalému pokroku“. Vyhlásenie Moskvy prišlo po víkendových rokovaniach v Miami, ktoré nedokázali prelomiť patovú situáciu.
„Pozorujeme pomalý pokrok,“ uviedol pre ruské štátne médiá námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov po tom, čo Rusko aj Ukrajina vyslali na Floridu vyjednávačov na separátne rokovania s vyslancami amerického prezidenta Donalda TrumpaStevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
Opäť konštruktívne
Witkoff ocenil „konštruktívne“ diskusie s oboma stranami, ale nijaký prelom zaznamenaný nebol. Stretnutia boli súčasťou týždňovej diplomatickej ofenzívy zameranej na ukončenie vojny po tom, čo Washington minulý mesiac predložil návrh, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za príliš prokremeľský.
Ďalšie rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa zamerali na štyri kľúčové dokumenty
Dokument bol následne prepracovaný po zapojení Ukrajiny a Európy, ale jeho obsah nebol zverejnený. Moskve sa nepáči zapojenie Európy, pretože sa snaží uzavrieť dohodu o Ukrajine výlučne s Trumpom. Riabkov v pondelok zatlačil na Washington, aby odsunul európskych lídrov na vedľajšiu koľaj, a povedal, že existujú „mimoriadne škodlivé a zlomyseľné pokusy vplyvnej skupiny štátov zmariť toto úsilie“.
Dohoda v nedohľadne
Viacero európskych krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka uviedlo, že by mohli nasadiť mierové sily na Ukrajinu, ak sa dosiahne dohoda o ukončení vojny, čo Rusko označilo za neprijateľné.
EÚ nakoniec použije ruské aktíva na pomoc Ukrajine. Moskva musí zaplatiť za spôsobenú katastrofu, vyhlásil Weber
Napriek mesiacom všestranného diplomatického úsilia zatiaľ neexistuje žiadny náznak toho, že by bola na dosah dohoda, v rámci ktorej by Kyjev aj Moskva mohli dosiahnuť kompromis.