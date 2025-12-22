Rokovania o Ukrajine postupujú podľa Moskvy pomaly. Riabkov chce odsunúť európskych lídrov na vedľajšiu koľaj

Moskve sa nepáči zapojenie Európy.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Politics
Ruský námestník ministra zahraničných vecí Sergej Ryabkov. Foto: The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service via AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Rusko v pondelok uviedlo, že v rozhovoroch so Spojenými štátmi o pláne na ukončenie vojny na Ukrajine dochádza len k „pomalému pokroku“. Vyhlásenie Moskvy prišlo po víkendových rokovaniach v Miami, ktoré nedokázali prelomiť patovú situáciu.

„Pozorujeme pomalý pokrok,“ uviedol pre ruské štátne médiá námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov po tom, čo Rusko aj Ukrajina vyslali na Floridu vyjednávačov na separátne rokovania s vyslancami amerického prezidenta Donalda TrumpaStevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.

Opäť konštruktívne

Witkoff ocenil „konštruktívne“ diskusie s oboma stranami, ale nijaký prelom zaznamenaný nebol. Stretnutia boli súčasťou týždňovej diplomatickej ofenzívy zameranej na ukončenie vojny po tom, čo Washington minulý mesiac predložil návrh, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za príliš prokremeľský.

Dokument bol následne prepracovaný po zapojení Ukrajiny a Európy, ale jeho obsah nebol zverejnený. Moskve sa nepáči zapojenie Európy, pretože sa snaží uzavrieť dohodu o Ukrajine výlučne s Trumpom. Riabkov v pondelok zatlačil na Washington, aby odsunul európskych lídrov na vedľajšiu koľaj, a povedal, že existujú „mimoriadne škodlivé a zlomyseľné pokusy vplyvnej skupiny štátov zmariť toto úsilie“.

Dohoda v nedohľadne

Viacero európskych krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka uviedlo, že by mohli nasadiť mierové sily na Ukrajinu, ak sa dosiahne dohoda o ukončení vojny, čo Rusko označilo za neprijateľné.

Napriek mesiacom všestranného diplomatického úsilia zatiaľ neexistuje žiadny náznak toho, že by bola na dosah dohoda, v rámci ktorej by Kyjev aj Moskva mohli dosiahnuť kompromis.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
27 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Donald TrumpJared KushnerSergej RiabkovSteve WitkoffVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Mierové rokovania Mierový plán Sergej Riabkov Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk